      вторник, 17.02.26
          НачалоСвятДруги

          Пимпирев: Най-успешната ни антарктическа експедиция доказа, че България е морска нация

          34-тата българска мисия на Ледения континент донесе нови научни проекти, международни партньорства и историческо плаване под български флаг

          17 февруари 2026 | 16:02 442
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          34-тата българска антарктическа експедиция е най-добре организираната досега и включва редица нови инициативи, заяви пред журналисти на летище „Васил Левски“ в София ръководителят на мисията и на Българския антарктически институт проф. дн Христо Пимпирев, който се завърна в страната заедно с биотехнолога Кирил Кандиларов, писателя Васил Попов и журналиста Живко Константинов.

          По думите му за първи път научноизследователски кораб под български флаг достига самия континент Антарктида, което показва пред света, че България може да провежда научни изследвания в едни от най-тежките условия на планетата – в Южния океан.

          Експедицията е осъществила мащабна научна програма с участието на множество международни партньори. Сред ключовите проекти е съвместната работа с учени от Университета в Хамбург, насочена към изследване на морските течения, температурата и солеността на водата, процеси, свързани с топенето на ледниците и повишаването на морското ниво.

          Пимпирев подчерта, че тези изследвания са част от глобалните усилия за проследяване на процес, който представлява заплаха за цялото човечество.

          По време на експедицията е открита и първата съвместна лаборатория между Българския антарктически институт и Обединените арабски емирства. В рамките на научните дейности две гръцки морски биоложки за първи път, с българска логистика и инструктор, са извършили гмуркания в антарктическите води с температура около 2 градуса, за да изследват морската фауна.

          Проф. Пимпирев отбеляза, че новата лаборатория вече привлича интерес от международната научна общност, като учени от Испания и Турция са заявили желание да я използват, което поставя България сред държавите, предлагащи модерни условия за полярни изследвания.

          Той подчерта, че лабораторните анализи тепърва трябва да дадат по-ясна картина за процесите в тази уникална среда, която оказва влияние върху световния океан. Според него експедицията с участието на българския научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ ще доведе до значими научни резултати.

          В момента корабът се движи на север, след като е отплавал от остров Ливингстън, и предстои да се срещне с българската общност в Комодоро Ривадавия, Аржентина. Макар научната програма вече да е приключила, тя е започнала още в средата на ноември, като Пимпирев описва Антарктида като „друга планета“ заради суровите условия.

          По думите му се очаква научноизследователският кораб да акостира във Варна на 9 април.

          Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава от Варна на 7 ноември, а след едномесечно плаване през Атлантическия океан достига военноморската база в Мар дел Плата, Аржентина, на 13 декември 2025 година.

