Пожар изпепели историческия театър „Саназаро“ в Неапол

Мащабен пожар унищожи историческия театър „Саназаро“ в центъра на Неапол, съобщават местните власти, цитирани от АНСА.

По думите на командира на пожарната Джузепе Падуано, щетите са изключително сериозни, като сградата е напълно опустошена, а екипите продължават да гасят останали малки огнища вътре. Причините за възникването на пожара към момента остават неизвестни.

Заради разпространението на пламъците към съседни постройки около 60 души са били евакуирани от близките жилищни сгради. Осем души са прегледани заради вдишване на дим, като четирима от тях са транспортирани в болница.

Immagini che fanno parlare tanto! Il teatro Sannazzaro di Napoli una perdita molto amara per tutta Napoli ma anche per il mondo del teatro pic.twitter.com/cUzjhnWm7Z — ‏Marco Zuccardi (@MarcoZuccardi) February 17, 2026

При посещение на място кметът на Неапол Гаетано Манфреди заяви, че от театъра на практика е останала основно външната конструкция и сградата е почти изцяло разрушена. Той съобщи, че вече е разговарял с министъра на културата Алесандро Джули, като е договорено държавата да се включи във възстановяването.

Манфреди уточни, че поддържа контакт и с губернатора на област Кампания Роберто Фико, като институциите ще действат съвместно за възстановяване на културния обект.

⚡Fire in the heart of #Naples: the #Sannazaro Theatre in flames. At dawn today, a massive fire broke out on Via Chiaia. Among the residential buildings in the area, the flames engulfed part of the theatre, which was inaugurated in the mid-1800s. Laura Sansone — granddaughter of… pic.twitter.com/oY0Qaew2xP — News.Az (@news_az) February 17, 2026

Театър „Саназаро“, открит през 1847 година, е сред значимите исторически сгради на Неапол. По време на посещението си кметът се срещнал и със собственичката на театъра Лара Сансоне, уверявайки я, че градът ще застане зад нея в усилията за възстановяване на сградата.