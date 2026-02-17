НА ЖИВО
          Инциденти

          Пожар изпепели историческия театър „Саназаро" в Неапол

          Сградата от XIX век е почти напълно унищожена, а институциите обещаха подкрепа за възстановяването

          17 февруари 2026 | 15:02
          Снимка: X
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Мащабен пожар унищожи историческия театър „Саназаро“ в центъра на Неапол, съобщават местните власти, цитирани от АНСА.

          По думите на командира на пожарната Джузепе Падуано, щетите са изключително сериозни, като сградата е напълно опустошена, а екипите продължават да гасят останали малки огнища вътре. Причините за възникването на пожара към момента остават неизвестни.

          Заради разпространението на пламъците към съседни постройки около 60 души са били евакуирани от близките жилищни сгради. Осем души са прегледани заради вдишване на дим, като четирима от тях са транспортирани в болница.

          При посещение на място кметът на Неапол Гаетано Манфреди заяви, че от театъра на практика е останала основно външната конструкция и сградата е почти изцяло разрушена. Той съобщи, че вече е разговарял с министъра на културата Алесандро Джули, като е договорено държавата да се включи във възстановяването.

          Манфреди уточни, че поддържа контакт и с губернатора на област Кампания Роберто Фико, като институциите ще действат съвместно за възстановяване на културния обект.

          Театър „Саназаро“, открит през 1847 година, е сред значимите исторически сгради на Неапол. По време на посещението си кметът се срещнал и със собственичката на театъра Лара Сансоне, уверявайки я, че градът ще застане зад нея в усилията за възстановяване на сградата.

