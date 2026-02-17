НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Правителството отпусна 270 000 евро за демонтирания Паметник на Съветската армия

          17 февруари 2026 | 18:06 1750
          Снимка: БГНЕС
          Правителството одобри финансиране в размер на 270 000 евро за охрана и обезопасяване на елементите от Паметника на Съветската армия. Средствата са заложени в бюджета на Министерския съвет за 2026 г., съобщиха от институцията.

          Сумата ще покрие разходите за наем на скеле и ограда в центъра на София, както и охраната на демонтираните бронзови фигури и барелефи. Дейностите се координират от областния управител на София.

          След демонтажа през декември 2023 г. елементите бяха преместени в държавен имот до село Долни Лозен. Те остават там под охрана до изясняване на бъдещото им предназначение.

          Първоначалният план предвиждаше фигурите да бъдат възстановени и изложени в Музея на социалистическото изкуство или на друга държавна площадка. Към момента все още няма окончателно приет график или решение за тяхната съдба.

