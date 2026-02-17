НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияКрими

          Преди Нова година Николай Златков казал на баща си, че хванали възстановен канал за трафик на хора

          Имали конфликт с туристи, бракониери и хора, каращи моторни шейни в района

          17 февруари 2026 | 18:00 5100
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Излязоха нови подробности от показанията на бащата на Николай Златков – 22-годишният младеж, който беше намерен мъртъв в кемпер край връх Околчица, заедно с телата на 51-годишния Ивайло Калушев и 15-годишния А.

          Припомняме, че това се случи на 8 февруари. Преди това тримата бяха издирвани от полицията във връзка със смъртта на тримата мъже Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, намерени мъртви край хижа „Петрохан“ на 2 февруари.

          Малко преди Нова година покойният Николай Златков споменал пред баща си, че рейнджърите в хижа „Петрохан“ имат доказателства за възстановен канал за трафик на хора. Информацията идва от източник на Офнюз, запознат с разследването.

          В свидетелските си показания бащата на Златков заявява, че в последните години е подновил отношения със сина си, след като Николай прекратил комуникацията си с него по време на престоя на групата в Мексико.

          При завръщането си в България Николай започнал отново да се вижда с баща си, като му благодарил, че го е оставил сам да вземе решение дали да остане в Мексико.

          В показанията си родителят неколкократно посочва, че момчето изглеждало в отлично здраве. Винаги пристигал на срещите облечен в черната си униформа, за която пояснявал, че е работна. Понякога идвал сам, понякога го докарвали други хора.

          Николай също така разказал на баща си, че групата тренира много често с полицията. По думите на момчето, имали конфликт с туристи, бракониери и хора, каращи моторни шейни в района.

          Заплахи получавали „само от местни бабаити“, на които пречели да карат джипове в гората.

          Преди Нова година Николай Златков споменал пред баща си, че рейнджърите открили, че е възстановен канал за трафик на хора. По думите на 22-годишното момче групата ги наблюдавали с дрон, така че да могат да подадат сигнал до властите.

          Баща и син Златкови имали уговорка да се чуят след Нова година, но това така и не се случило до момента на трагедията.

