Преговорите между Украйна и Русия в Женева започнаха

В Женева започна поредният кръг на тристранните преговори между делегации от Украйна, САЩ и Русия. Това съобщи Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров в Telegram.

„Днес започваме пореден кръг от преговори в тристранен формат – Украйна, САЩ и Русия“, отбеляза Умеров.

Той изрази благодарността на украинския екип към американската страна за ангажираността и последователната работа в преговорния процес, както и благодарност към Швейцария за организирането и осигуряването на условията за срещите.

„Имаме работна рамка, договорена от президента на Украйна, и ясен мандат. Въпросите за сигурност и хуманитарните въпроси са на дневен ред“, написа Умеров.

Според секретаря него, украинската делегация работи конструктивно, фокусирано и без излишни очаквания:

„Нашата цел е да увеличим максимално напредъка на онези решения, които могат да доближат устойчивия мир.“

Преговорите в Женева ще продължат два дни – 17 и 18 февруари. Руската делегация се ръководи от Владимир Медински, историк и помощник на президента Владимир Путин. Заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин също е част от руската делегация.

Американската делегация е представена от специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на държавния глава Доналд Тръмп Джаред Кушнер, както и от върховния главнокомандващ на съюзническите въоръжени сили на НАТО в Европа Алексус Гринкевич и секретаря на армията Дан Дрискол.

Не се очаква да бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня на преговорите в Женева.