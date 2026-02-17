Президентът Доналд Тръмп предупреди Иран за „последствия“ преди преговорите в Женева

Президентът Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран за „последствията при липса на споразумение“ дни преди планираните преговори между Съединените щати и Ислямската република в Женева.

Изказването беше направено на борда на президентския самолет Air Force One по време на полет към Вашингтон.

„Ще участвам в тези преговори, косвено. Те искат да сключат споразумение. Не мисля, че искат последствията от несключването на споразумение“, заяви президентът Доналд Тръмп.

Очаква се разговорите в Женева да бъдат фокусирани върху ядрената програма на Техеран и регионалната сигурност. От Белия дом досега не са разкрити подробности за формата на участието на американската страна, нито за конкретните условия, които Вашингтон поставя.

Предстоящите преговори се провеждат на фона на продължаващо напрежение между двете държави, както и на предупреждения от страна на САЩ за възможни допълнителни мерки, ако не бъде постигнат напредък.