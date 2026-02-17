НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Начало България Общество

          Проф. Ивайло Христов: Съвременните ни политици да вземат поуки от Левски

          Равенството пред закона е едно от най-важните неща във вижданията и идеологията му

          17 февруари 2026 | 14:17 171
          Снимка: Wikimedia Commons
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Втори Левски няма да има. Трябва нашите съвременни политици да вземат поуки от негоРавенството пред закона е едно от най-важните неща във вижданията и идеологията му“.

          Това обясни пред БНР проф. Ивайло Христов, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. 

          Той е автор на книгата „Васил Левски – драмата на избора“.

          Тържествено събрание, посветено на идеологията на Левски, по случай 153-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата ще се състои днес в БАН. Събитието е организирано съвместно с Общобългарски комитет „Васил Левски“ и издателство „Захари Стоянов“.

          „Най-новите посоки в изследването на личността, идеологията и възгледите на Левски са свързани с обогатяване на информационния масив за неговите последни дни.

          С оглед гибелта на Левски е интересно да се отбележи, че още преди Арабаконашката авантюра, която е през септември 1872 година, османската полиция е влязла в дирите му. Доста шпиони кръстосват, доста пари са отделени.

          Левски е третиран като политически деец. Тепърва ще се откриват документи, които ще разкриват мащаба на тази Вътрешна революционна организация.

          Моята теза е, че залавянето на Левски е следствие от една верига събития и случки. Знае се, че поп Кръстьо е доносник, но това не означава, че е изпратил патрула от Ловеч в Къкрина, за да заловят Левски. Няма сериозен изследовател, който да твърди, че поп Кръстьо е предател на Васил Левски“.

          Неслучайно Левски е на върха на националния пантеон, отбеляза проф. Христов в предаването „Хоризонт до обед“.

          „Имаме нужда да си припомняме за заветите и делото му“.

