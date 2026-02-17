ПСЖ започна трагично срещу Монако, но взе своето в Княжеството

ПСЖ победи Монако с 3:2 в първи мач от френския сблъсък в плейофите на Шампионската лига. Срещата започна отлично за монегаските, които поведоха с 0:2 след два гола на Фоларин Балогун, но две попадения на резервата Дезире Дуе и Ашраф Хакими донесоха обрата за отбора на Луис Енрике. През първото полувреме Витиня пропусна дузпа, а Усман Дембеле получи контузия.

Гол за Монако в първата минута

Още преди да е изтекла първата минута Монако поведе в резултата. Александър Головин центрира от левия фланг и сложи главата на топката на Фоларин Балогун, който на празна врата нямаше как да пропусне.

В следващите минути ПСЖ опита да отговори, но до сериозни опасности пред вратата на Филип Кьон не се стигна.

Втори гол за Монако

Домакините удвоиха в 18-ата минута. Мане Аклиуш изведе Балогун зад отбраната на парижани, а американецът преодоля хладнокръвно Матвей Сажонов.

Дузпа за ПСЖ

Четири минути по-късно Ваут Фас допусна грешка и след това извърши нарушение срещу Хвича Кварацхелия в наказателното поле. С изпълнението на дузпата се нагърби Витиня. Изпълнението на португалеца не бе добро, Кьон усети ъгъла и запази аванса на тима си.

Лошите новини за ПСЖ продължиха и в 26-ата минута Луис Енрике трябваше да извърши принудителна смяна. Носителят на „Златната топка“ за 2025-а година Усман Дембеле трябваше да напусне терена, а на негово място се появи Дезире Дуе.

ПСЖ се завърна в двубоя

Само три минути, след като влезе в игра, Дуе върна парижани в срещата. Той получи от Брадли Баркола в наказателното поле и не остави шансове на Кьон с мощен удар по диагонала, срещнал левия страничен стълб преди да попадне в мрежата.

В 35-ата минута изстрел на Кварацхелия премина покрай десния страничен стълб.

ПСЖ изравни

Гостите изравниха в 41-ата минута. Кьон се намеси при удар на Дуе от границата на пеналтерията, но топката попадна в Ашраф Хакими, който се разписа с опит в долния десен ъгъл.

Две минути преди края на първата част Саймън Адингра отправи неточен удар.

В продължението на първото полувреме Кьон спаси спокойно изстрел на Витиня от пряк свободен удар.

Червен картон за Монако

Три минути след началото на второто полувреме Монако остана с човек по-малко на терена, след като Головин влезе безобразно в краката на Витиня. Главният съдия Хесус Хил Мансано не видя ситуацията, но след ВАР руснакът бе изгонен.

След червения картон отборът на Луис Енрике беше по-активният, без да стига до опасни ситуации за трето попадение.

Пълен обрат за парижани

В 67-ата минута ПСЖ стигна до пълния обрат след прекрасна комбинация, завършила с удар на Дуе в долния ляв ъгъл.

Монако можеше бързо да изравни, но две минути по-късно Сафонов се намеси при изстрел на Денис Закария от границата на наказателното поле. При последвалия корнер домакините поискаха игра с ръка на Маркиньос в пеналтерията. До дузпа за монегаските не се стигна.

Баркола имаше възможност да отбележи четвърти гол за ПСЖ в 81-ата минута. Той остана сам срещу Кьон, но попадение не падна.