          Разкрита: Схема за източване на евросубсидии за хора с увреждания в България, четирима са обвинени

          При доказване на вината обвиняемите ги грозят наказания от 2 до 8 години затвор

          17 февруари 2026 | 16:33
          Снимка: Wikimedia Commons
          Европейската прокуратура в София внесе днес обвинителен акт срещу четирима, заподозрени за незаконно получаване на средства за заетост на хора с увреждания.

          Според разследването 2 дружества са били регистрирани с единствената цел да участват в програма на ЕС, финансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ) и насочена към интегрирането на лица с трайни увреждания на пазара на труда.

          Доказателствата сочат, че обвиняемите не са имали намерение да извършват реална търговска дейност или да осигуряват работни места за лицата от целевите групи. Вместо това схемата е била насочена към незаконно получаване на средства от ЕС, предназначени за заплати на фиктивни служители.

          С помощта на съучастник трима управители на дружествата са удостоверили невярно, че са наели лица от целевите групи. Освен това, за да не оставят финансови следи, обвиняемите са изисквали от фиктивните служители да им връщат в брой повече от половината от дължимото им възнаграждение.

          Средствата, получени от двете дружества, възлизат на 42 621 евро (83 359 лева).

          При доказване на вината обвиняемите ги грозят наказания от 2 до 8 години затвор.

          Европейската прокуратура е независимият орган за наказателно преследване на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, повдигането на обвинения и внасянето в съда на дела за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.

