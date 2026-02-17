Разсекретени документи разкриват продължителни контакти между Томас Барак и Джефри Епстийн след присъдата му

Настоящият посланик на САЩ в Турция и специален пратеник за Сирия Томас Барак е поддържал редовен и близък контакт с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн години след като последният се призна за виновен през 2008 г. Това сочи анализ на CBS, базиран на новопубликувани документи от Министерството на правосъдието на САЩ по т.нар. „досиета Епстийн“.

- Реклама -

Документите включват над 100 текстови съобщения и имейли, които според медията показват продължителни социални и професионални връзки между двамата. CBS уточнява, че няма доказателства Барак да е участвал или да е знаел за продължаваща престъпна дейност на Епстийн.

Кой е Томас Барак

Томас Барак, на 78 години, е милиардер и основател на инвестиционния фонд Colony Capital. Той е дългогодишен съюзник на президента Доналд Тръмп – оглавява инаугурационния му комитет през 2017 г. и е старши съветник в кампанията му през 2016 г.

През декември 2024 г. Тръмп го номинира за посланик в Турция, а през април 2025 г. Сенатът го утвърди с 60 гласа „за“ срещу 36 „против“. На 14 май Барак връчи акредитивните си писма на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, след което беше назначен и за специален пратеник за Сирия.

Двойната му роля му осигурява пряк достъп до президента Тръмп по ключови въпроси, свързани с Турция и Сирия, регион със значително стратегическо значение.

Какво показват разсекретените съобщения

Според публикуваните материали през септември 2009 г., няколко месеца след освобождаването на Епстийн от затвора в Палм Бийч, Барак му пише:

„Мисля за теб, надявам се, че си добре и че животът отново е спокоен.“

От този момент нататък комуникацията между двамата продължава в продължение на години.

Документите сочат, че Епстийн е съдействал за запознаването на Барак с редица влиятелни фигури, сред които Питър Тийл, Ехуд Барак и руския дипломат Виталий Чуркин. В календара на Епстийн за август 2016 г. е отбелязана среща с участието на Барак, Ехуд Барак и Чуркин – седмици след като Барак произнася реч в подкрепа на Тръмп на Републиканската национална конвенция.

През април 2016 г. Епстийн препраща на Барак информация за граждански иск срещу него и Тръмп, заведен от жена под псевдонима „Кейти Джонсън“, която твърди за изнасилване през 1994 г. Епстийн нарича обвинението „налудничаво“, но заявява, че ги уведомява. Делото по-късно е оттеглено, а Тръмп отрича всякакво неправомерно поведение.

В една от комуникациите Епстийн моли Барак:

„Изпрати ми снимки на теб и дете – да ме накараш да се усмихна.“

Не е уточнено за кое дете става дума. CBS предполага, че вероятно става дума за новородено в семейството на Барак, но формулировката остава неясна.

Съобщенията показват също, че Епстийн е настоявал разговорите им да бъдат преместени в криптираното приложение Signal – комуникации, които не фигурират в публикуваните правителствени файлове.

Финансови и международни връзки

Ден след планиран обяд между Барак, Епстийн и други участници, Епстийн купува акции за около 1 милион долара в Colony Capital.

В деня след победата на Тръмп през 2016 г. високопоставен саудитски представител пише на Епстийн с въпрос относно протокола за поздравление от крал Салман. Епстийн отговаря:

„ТОМ Барак е вашият човек за контакт.“

Документите добавят нови детайли за широката международна мрежа от контакти, включваща представители на монархии от Персийския залив, руски дипломати и израелски политици.

Предишни обвинения срещу Барак

През 2021 г. федерални прокурори обвиниха Барак, че е действал като нерегистриран чужд агент в полза на Обединените арабски емирства и че е дал неверни показания. През ноември 2022 г. той беше оправдан по всички обвинения.

Според CBS новопубликуваните „досиета Епстийн“ не доказват незаконни действия от страна на Барак, но поставят въпроси относно естеството и продължителността на контактите му с Епстийн след публичното му осъждане.

Разкритията идват в момент, в който Барак заема ключова дипломатическа позиция и играе активна роля в стратегически чувствителен регион.