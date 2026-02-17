НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Икономика

          Ресторантите поскъпнаха с 18%, но България остава шестата най-евтина дестинация в света

          17 февруари 2026 | 19:44
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Цените в българските ресторанти са се повишили с 18% през изминалата година. Това съобщи директорът на Института за анализи и оценки в туризма проф. Румен Драганов. Той се позова на данни от британския „Post Office Barometer“, който наблюдава разходите в над 70 дестинации по света.

          Въпреки регистрираното увеличение, страната ни остава сред най-изгодните места за почивка и се нарежда на шесто място в глобален мащаб. Индексът изчислява стойността на вечеря за двама с тристепенно меню и бутилка вино. В България тази услуга струва около 103 лева (приблизително 56 евро). За сравнение, най-евтината дестинация е Португалия с цена около 52 евро, докато в най-скъпите курорти сумата достига 170 евро.

          Според Драганов качеството на туристическата услуга у нас е изпреварило темпа на поскъпване. Той отбеляза, че в сектора са реализирани мащабни технологични инвестиции и обновления на материалната база. Експертът поясни, че големите туроператори не приемат увеличение на договорите над 3%, освен ако хотелиерите не докажат сериозни вложения в ново оборудване и удобства за гостите.

          В момента се наблюдава задържане на ценовите нива спрямо месец декември, тъй като бизнесът се опасява от отлив на клиенти, допълни професорът. По думите му успешните ресторанти все по-често залагат на къси менюта и пресни продукти от местни производители, вместо на дълги списъци със замразени храни.

          Вашият коментар
