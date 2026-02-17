Русия нанесе масиран удар по обекти от ВПК и енергетиката на Украйна

Руските войски са нанесли масиран удар срещу украинския военно-промишлен комплекс (ВПОК) и обекти на енергийната инфраструктура, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

Както се отбелязва в изявлението на ведомството, масираният удар е извършен в отговор на терористични действия от украинска страна. Наземни и въздушни прецизни оръжия, както и дронове, са поразили украински предприятия от отбранителната промишленост и обекти на енергийната инфраструктура, използвани за военни цели. Производствени съоръжения и площадки за изстрелване на дронове също са били обект на атака.

Министерството на отбраната на Русия отбеляза, че всички предвидени цели са били успешно поразени.