Русия нанесе удари по Одеса и Днепър

В нощта на вторник, 17 февруари, руските сили атакуваха Одеса. Има жертви, според Сергий Лисак, началник на военната администрация на града, предава УНИАН.

Според него, сирени за въздушна тревога са били пуснати шест пъти в града през нощта. Ударите са повредили инфраструктурата и цивилните сгради. В един район е избухнал пожар на горните етажи на жилищна сграда. В друг са повредени магазин и бензиностанция.

Руските сили също така са ударили град Днепър през нощта. Според Александър Ганжа, началник на областната военна администрация, в един от районите на града е избухнал пожар, като са повредени административна сграда и автомобил. Предварителните данни сочат, че няма жертви.