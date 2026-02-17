НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Русия нанесе удари по Одеса и Днепър

          17 февруари 2026 | 08:39
          В нощта на вторник, 17 февруари, руските сили атакуваха Одеса. Има жертви, според Сергий Лисак, началник на военната администрация на града, предава УНИАН.

          Според него, сирени за въздушна тревога са били пуснати шест пъти в града през нощта. Ударите са повредили инфраструктурата и цивилните сгради. В един район е избухнал пожар на горните етажи на жилищна сграда. В друг са повредени магазин и бензиностанция.

          Руските сили също така са ударили град Днепър през нощта. Според Александър Ганжа, началник на областната военна администрация, в един от районите на града е избухнал пожар, като са повредени административна сграда и автомобил. Предварителните данни сочат, че няма жертви.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          FT: Полша готви иск за репарации към Русия

          Христо Иванов -
          През 2022 г. Полша поиска 6,2 трилиона злоти от Германия като репарации за щети от ВСВ, но Берлин отказа да обсъжда въпроса.
          Война

          ВСУ са превърнали Авдеевка в укрепен район с минни полета

          Христо Иванов -
          Градът е превзет окончателно от руската групировката „Център“ на 17 февруари 2024 г.
          Война

          Николай Патрушев: Западът иска да парализира външната търговия на Русия

          Христо Иванов -
          Като атакува морски кораби под руски флаг, Западът иска да парализира външната търговия на Русия.
