Русия разгроми с ракетен удар една от най-мощните ТЕЦ в Западна Украйна

Във вторник, 17 февруари, около 7:00 ч. сутринта, докато Русия нанасяше масирана атака с крилати ракети срещу Украйна, серия от експлозии са били чути в град Бурщин в Ивано-Франковска област, съобщават кореспондентите на „Суспилне“.

В 7:04 ч. сутринта Военновъздушните сили съобщиха за ракета, която е пропуснала Бурщин и се е насочила на запад.

Ракетите са се насочвали към ТЕЦ „Бурщин“, една от най-мощните в Западна Украйна.

В 7:26 ч. сутринта Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за безпилотен летателен апарат в Западна Тернополска област, насочващ се към Ивано-Франковска област. Сайтове за наблюдение съобщават, че той също се насочва към Бурщин.

По-рано беше съобщено, че руснаците са изстреляли крилати ракети с въздушно базиране срещу Украйна днес, 17 февруари, около 4:45 ч. сутринта. Това се случи на фона на масирана атака с дронове, по време на която руснаците, по-специално, са ударили високи сгради и инфраструктура в Одеса.