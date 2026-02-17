НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Русия разгроми с ракетен удар една от най-мощните ТЕЦ в Западна Украйна

          17 февруари 2026 | 10:12
          Във вторник, 17 февруари, около 7:00 ч. сутринта, докато Русия нанасяше масирана атака с крилати ракети срещу Украйна, серия от експлозии са били чути в град Бурщин в Ивано-Франковска област, съобщават кореспондентите на „Суспилне“.

          В 7:04 ч. сутринта Военновъздушните сили съобщиха за ракета, която е пропуснала Бурщин и се е насочила на запад.

          Ракетите са се насочвали към ТЕЦ „Бурщин“, една от най-мощните в Западна Украйна.

          В 7:26 ч. сутринта Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за безпилотен летателен апарат в Западна Тернополска област, насочващ се към Ивано-Франковска област. Сайтове за наблюдение съобщават, че той също се насочва към Бурщин.

          По-рано беше съобщено, че руснаците са изстреляли крилати ракети с въздушно базиране срещу Украйна днес, 17 февруари, около 4:45 ч. сутринта. Това се случи на фона на масирана атака с дронове, по време на която руснаците, по-специално, са ударили високи сгради и инфраструктура в Одеса.

          Война

          Руски дронове засипват трасето Николаев-Херсон с мини и шипове

          Освен това руснаците използват масово касетъчни боеприпаси в Херсон.
          Война

          Украински дронове запалиха стратегическа рафинерия на Русия в Кубан

          Освен това, регионалната оперативна група съобщава, че фрагменти от дронове са паднали върху локомотивно депо в село Красни.
          Европа

          FT: Полша готви иск за репарации към Русия

          През 2022 г. Полша поиска 6,2 трилиона злоти от Германия като репарации за щети от ВСВ, но Берлин отказа да обсъжда въпроса.
