Русия „засипа“ Украйна с ракети и дронове при атаката си на 17 февруари

По време на атаката си във вторник, 17 февруари, Русия изстреля 29 ракети и 396 ударни безпилотни летателни апарата срещу Украйна, съобщиха украинските ВВС, цитирани от УНИАН.

- Реклама -

„В нощта на 17 февруари (от 18:00 часа на 16 февруари) врагът атакува с четири балистични ракети „Искандер-М“ от Ростовска област (Русия) и Крим, 20 крилати ракети „Искандер-К“ от Каспийско море, четири крилати ракети „Искандер-К“ от Курска област (Русия) и една управляема авиационна ракета Х-59/69 от въздушното пространство на Донецка област“, ​​се казва в изявлението.

Отбелязва се също, че според предварителните данни към 9:30 часа сутринта, противовъздушната отбрана (ПВО) на УКрайна е свалила или потушила 20 крилати ракети Х-101, четири крилати ракети „Искандер-К“ и една ракета Х-59/69.

Русия също така е изпратила 396 ударни безпилотни летателни апарата Шахед, Гербер, Италмас и други срещу Украйна, приблизително 250 от които са били Шахед. Общо 367 руски безпилотни летателни апарата са били свалени или потушени, твърдят украинците.

Военновъздушните сили съобщават, че четири балистични ракети и 18 ударни безпилотни летателни апарата са поразили целите си на 13 локации, както и че са били регистрирани падания на отломки от свалени безпилотни летателни апарати на осем места.

В нощта на вторник, 17 февруари, руските сили атакуваха Украйна. По-конкретно, удари бяха извършени по Одеса и Днепър.

Пресслужбата на Главното управление на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област отбеляза, че Русия атакува Одеса с ударни дронове през нощта. Повредена е енергийната и гражданската инфраструктура, а са избухнали и мащабни пожари.