      вторник, 17.02.26
          Война

          Русия „засипа“ Украйна с ракети и дронове при атаката си на 17 февруари

          17 февруари 2026 | 12:23
          Атака на Херсон
          Атака на Херсон
          По време на атаката си във вторник, 17 февруари, Русия изстреля 29 ракети и 396 ударни безпилотни летателни апарата срещу Украйна, съобщиха украинските ВВС, цитирани от УНИАН.

          „В нощта на 17 февруари (от 18:00 часа на 16 февруари) врагът атакува с четири балистични ракети „Искандер-М“ от Ростовска област (Русия) и Крим, 20 крилати ракети „Искандер-К“ от Каспийско море, четири крилати ракети „Искандер-К“ от Курска област (Русия) и една управляема авиационна ракета Х-59/69 от въздушното пространство на Донецка област“, ​​се казва в изявлението.

          Отбелязва се също, че според предварителните данни към 9:30 часа сутринта, противовъздушната отбрана (ПВО) на УКрайна е свалила или потушила 20 крилати ракети Х-101, четири крилати ракети „Искандер-К“ и една ракета Х-59/69.

          Русия също така е изпратила 396 ударни безпилотни летателни апарата Шахед, Гербер, Италмас и други срещу Украйна, приблизително 250 от които са били Шахед. Общо 367 руски безпилотни летателни апарата са били свалени или потушени, твърдят украинците.

          Военновъздушните сили съобщават, че четири балистични ракети и 18 ударни безпилотни летателни апарата са поразили целите си на 13 локации, както и че са били регистрирани падания на отломки от свалени безпилотни летателни апарати на осем места.

          В нощта на вторник, 17 февруари, руските сили атакуваха Украйна. По-конкретно, удари бяха извършени по Одеса и Днепър.

          Пресслужбата на Главното управление на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област отбеляза, че Русия атакува Одеса с ударни дронове през нощта. Повредена е енергийната и гражданската инфраструктура, а са избухнали и мащабни пожари.

          Последвайте Евроком в Google News

