      вторник, 17.02.26
          Война

          Руски дронове засипват трасето Николаев-Херсон с мини и шипове

          17 февруари 2026 | 10:16 690
          Руски войски хвърлят противопехотни мини и метални шипове по трасето Николаев-Херсон от дронове „Молния“. Това представлява заплаха за цивилното население и логистиката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Южна Украйна. Това съобщи Станислав „Осман“ Бунятов, военнослужещ от 24-ти отделен щурмови батальон „Айдар“ на ВСУ, предава „Зеркало недели“.

          Освен това руснаците използват масово касетъчни боеприпаси в Херсон. Военнослужещият предположи, че Северна Корея е доставила на Русия поредна партида такива оръжия.

          „Повечето от боеприпасите лежат невзривени из града“, заключи Бунятов.

          Припомняме, че „Осман“ предупреди предния ден, че руската армия е струпала значителен брой войски близо до град Лиман в Донецка област. Според него съотношението между украинските и руските подразделения е 1 към 6 или дори 1 към 10. В частност, руснаците активно използват дронове „Молния“ и „Ланцет“, FPV дронове и „изчакващи дронове“.

          Последвайте Евроком в Google News

