      вторник, 17.02.26
          ГОРЕЩО
          Политика

          Съдия от Международния наказателен съд призова ЕС да блокира американските санкции

          Френски магистрат алармира за ограничен достъп до банкови и онлайн услуги след включването му в американски „черен списък“

          17 февруари 2026 | 20:15 70
          Снимка: blog.ipleaders.in
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Френски съдия от Международен наказателен съд (МНС) призова Европейския съюз да предприеме мерки срещу санкциите на САЩ, след като банковата му карта е била анулирана, а достъпът му до редица онлайн услуги – прекратен.

          Никола Гийу е сред съдиите, включени в американския санкционен списък през август, след като съдът издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху по обвинения във военни престъпления в Газа.

          В резултат на санкциите неговата банка е спряла издадената му карта Visa, тъй като системата е американска. Освен това достъпът му до услуги на компании със седалище в САЩ като Amazon и Airbnb е бил блокиран.

          „Най-проблематично е, когато това засяга услуги, за които няма европейска алтернатива“, заяви Гийу преди среща с представители на ЕС в Брюксел.

          Съдията призова Европейска комисия да предложи законодателство, което да забрани на компании да прилагат американски санкции на територията на ЕС.

          „Това би изпратило много силно политическо послание от Европейския съюз в отхвърляне на тези атаки срещу върховенството на закона и правосъдието“, подчерта той.

          Гийу настоя също ЕС да ускори създаването на европейски алтернативи на платежни системи като Mastercard, включително чрез проекта за „дигитално евро“, който се обсъжда в Брюксел.

          Американските санкции срещу МНС предизвикаха критики от страна на Европейския съюз и Франция. Прокуратурата на съда обвинява Нетаняху в отговорност за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително за умишлено насочване срещу цивилни и използване на глада като средство за водене на война в рамките на израелската офанзива в Газа.

