Съдия от Международния наказателен съд призова ЕС да блокира американските санкции

Френски съдия от Международен наказателен съд (МНС) призова Европейския съюз да предприеме мерки срещу санкциите на САЩ, след като банковата му карта е била анулирана, а достъпът му до редица онлайн услуги – прекратен.
Никола Гийу е сред съдиите, включени в американския санкционен списък през август, след като съдът издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху по обвинения във военни престъпления в Газа.
В резултат на санкциите неговата банка е спряла издадената му карта Visa, тъй като системата е американска. Освен това достъпът му до услуги на компании със седалище в САЩ като Amazon и Airbnb е бил блокиран.
Съдията призова Европейска комисия да предложи законодателство, което да забрани на компании да прилагат американски санкции на територията на ЕС.
Гийу настоя също ЕС да ускори създаването на европейски алтернативи на платежни системи като Mastercard, включително чрез проекта за „дигитално евро“, който се обсъжда в Брюксел.
Американските санкции срещу МНС предизвикаха критики от страна на Европейския съюз и Франция. Прокуратурата на съда обвинява Нетаняху в отговорност за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително за умишлено насочване срещу цивилни и използване на глада като средство за водене на война в рамките на израелската офанзива в Газа.