      вторник, 17.02.26
          САЩ изпращат около 100 военни инструктори в Нигерия за обучение и разузнавателна подкрепа

          Разполагането е по официално искане на Абуджа и е насочено към борбата с джихадистките групировки и вътрешната несигурност

          17 февруари 2026 | 03:08 50
          Снимка: REUTERS - US ARMY
          Красимир Попов
          Около 100 американски войници ще бъдат разположени в Нигерия като част от засиленото военно сътрудничество между двете страни, съобщи нигерийското министерство на отбраната.

          Министерството не уточнява кога точно са пристигнали или ще пристигнат американските военни инструктори, предаде АФП.

          В официално изявление се посочва:

          „Щабът на отбраната (DHQ) желае да обяви пристигането на около 100 американски военни и свързаното с тях оборудване на летището в Баучи. Пристигането е планирано и обмислено след официално искане от федералното правителство на Нигерия към правителството на САЩ за подкрепа на ясно определени изисквания за военно обучение, техническа подкрепа и обмен на разузнавателна информация с членовете на въоръжените сили на Нигерия.“

          От министерството подчертаха, че американският персонал ще изпълнява строго консултативни и обучителни функции и няма да участва в бойни операции.

          Нигерия се сблъсква с комплексна криза в сигурността. В североизточната част на страната продължава дългогодишно джихадистко въстание, в централните региони има конфликти между фермери и пастири, в югоизточната част се наблюдава сепаратистко насилие, а в северозападната – масови отвличания с цел откуп.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че християните в Нигерия са „преследвани“ и жертви на „геноцид“, извършван от „терористи“. От нигерийското правителство, както и редица независими експерти, отхвърлят тази теза, като подчертават, че насилието засяга както християни, така и мюсюлмани.

          На 25 декември американските военни извършиха въздушни удари в щата Сокото. Нигерийските власти тогава съобщиха, че операцията е била координирана с тях и е насочена срещу джихадисти, свързани с „Ислямска държава“.

          Разполагането на американски инструктори се разглежда като част от по-широката стратегия за укрепване на капацитета на нигерийските въоръжени сили в борбата срещу екстремистките групировки.

