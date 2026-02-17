САЩ изпращат около 100 военни инструктори в Нигерия за обучение и разузнавателна подкрепа

Около 100 американски войници ще бъдат разположени в Нигерия като част от засиленото военно сътрудничество между двете страни, съобщи нигерийското министерство на отбраната.
Министерството не уточнява кога точно са пристигнали или ще пристигнат американските военни инструктори, предаде АФП.
В официално изявление се посочва:
От министерството подчертаха, че американският персонал ще изпълнява строго консултативни и обучителни функции и няма да участва в бойни операции.
Нигерия се сблъсква с комплексна криза в сигурността. В североизточната част на страната продължава дългогодишно джихадистко въстание, в централните региони има конфликти между фермери и пастири, в югоизточната част се наблюдава сепаратистко насилие, а в северозападната – масови отвличания с цел откуп.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че християните в Нигерия са „преследвани“ и жертви на „геноцид“, извършван от „терористи“. От нигерийското правителство, както и редица независими експерти, отхвърлят тази теза, като подчертават, че насилието засяга както християни, така и мюсюлмани.
На 25 декември американските военни извършиха въздушни удари в щата Сокото. Нигерийските власти тогава съобщиха, че операцията е била координирана с тях и е насочена срещу джихадисти, свързани с „Ислямска държава“.
Разполагането на американски инструктори се разглежда като част от по-широката стратегия за укрепване на капацитета на нигерийските въоръжени сили в борбата срещу екстремистките групировки.