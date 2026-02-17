Сблъсъци и ранени при антиправителствен протест в Нови Сад

Най-малко трима души са били ранени при инцидент по време на антиправителствен протест в центъра на Нови Сад, Сърбия. Студентите, които организираха демонстрацията, обвиниха поддръжници на властта, че са нападнали протестиращи и журналисти.

- Реклама -

Очевидци разказаха пред Радио „Свободна Европа“, че група мъже, облечени в черно, са атакували участници в протеста пред сградата на Сръбския народен театър.

„Ритаха, блъскаха и удряха хората, докато полицията първоначално не реагира“, твърдят свидетели.

Видео от част от нападението беше публикувано в Instagram от студенти, участващи в блокадата.

В централната част на града бяха разположени полицейски кордони, за да се предотврати приближаването на антиправителствени демонстранти до театъра, където се провеждаше церемония по случай 200-годишнината на културната институция Матица сръбска.

В същото време полицията е позволила на поддръжници на правителството да достигнат до сградата. Няколкостотин души се събраха пред театъра преди началото на официалната академия.

На събитието трябваше да говорят председателят на управляващата Сръбска прогресивна партия Милош Вучевич и патриархът на Сръбската православна църква Порфирие.

Колона от няколко хиляди протестиращи първоначално беше спряна на кръстовище близо до сградата на Покраинската управа на Войводина. Там полицията и жандармерията изградиха кордони и затвориха движението, а зад тях бяха разположени полицейски автомобили.

Част от демонстрантите обаче успяха да достигнат до театъра през странични улици.

„Убийци“ и „Не сте добре дошли“ – скандираха протестиращите зад полицейския кордон.

От другата страна поддръжници на властта отговаряха с лозунга:

„Ацо, сърби“ – в подкрепа на президента на Сърбия Александър Вучич.

Протестът започна в кампуса на Университета в Нови Сад, откъдето участниците тръгнаха към центъра с викове „Всички на улицата“ и с лозунга „Помпай“, превърнал се в символ на антиправителствените демонстрации.

Първоначално беше обявено, че президентът Александър Вучич ще произнесе реч на церемонията. По-късно той заяви, че няма да присъства заради пътуване до Индия. Въпреки това студентите и гражданските групи не отмениха протеста.

Антиправителственото напрежение в Нови Сад не стихва от ноември 2024 г., когато 16 души загинаха, а един беше тежко ранен при срутване на навес на жп гарата. Трагедията предизвика масови протести, продължаващи повече от 15 месеца. Демонстрантите обвиняват властите в небрежност и корупция, довели до инцидента.

Последното посещение на Александър Вучич в Нови Сад на 8 февруари, осъществено без предварително предупреждение, също предизвика критики от страна на местни жители.