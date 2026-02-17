НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:00 Обвиняемият по делото „Сияна“ Георги Александров остава в ареста15:00 Още преди 2 години: АКФ е натискал МВР да не проверява Калушев (ДОКУМЕНТИ)14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ10:06 Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите
          НачалоБългарияКрими

          Ще научим ли цялата истина по случая „Петрохан – Околчица”: Емануил Йорданов с коментар за трагедията

          Информацията се изпуска селективно, насочва се към определени заключения, изгодни на управляващите в този момент

          17 февруари 2026 | 18:09 1070
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Ще научим ли цялата истина по случая „Петрохан – Околчица”? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” бившият вътрешен министър Емануил Йорданов и бившият заместник-вътрешен министър Филип Гунев.

          - Реклама -
            
            

          Според Гунев все още има един важен въпрос без отговор – какви са мотивите, за да се стигне до трагедията и знае ли ги изобщо полицията? По думите му именно отговорът на този въпрос ще потвърди дали става въпрос за убийства и самоубийства, или само за убийства.

          Все още нямаме за нито една от версиите ясно формулирани мотиви. Това, според мен, заедно с изчезването на политическото ръководство на МВР – министърът и главният секретар – това оставя вакуум, който се запълва със спекулации, догадки”, каза Гунев.

          Той коментира и информацията на „24 часа”, че Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС. Гунев каза, че именно това е агенцията, която трябва да се бори с радикални движения, ако се вярва на основната версия за секта.

          Ако са имали агенти там и резултатът е такъв, в някакъв момент ще можем да твърдим, че това е техен провал”, каза Гунев.

          Според Емануил Йорданов не е достатъчно един човек да бъде регистриран като сътрудник.

          Трябва да е извършвал някаква дейност. Практиката показва, че има случаи, в които хора се регистрират, колкото да имат документ, някои – за по-лесно получаване на разрешение за ползване на оръжие”, каза Йорданов.

          Гунев също потвърди, че това може да не значи нищо.

          Може един регионален служител на ДАНС да е привлякъл тези хора, за да си отчете бройката, че има достатъчно сътрудници. Но може и да е нещо. Мълчанието на ДАНС не помага в този случай”, каза Гунев.

          Виждате, че информацията се изпуска селективно, насочва се към определени заключения, изгодни на управляващите в този момент”, смята Емануил Йорданов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Калин Таушанов: Превенцията на зависимостите е знак преди дупката, а не в нея

          Десислава Димитрова -
          Съществува сериозно неразбиране на понятието „превенция“, тъй като хората често я търсят едва когато проблемът вече е налице.
          Икономика

          Лидия Шулева: Политическото поведение в парламента е обидно за хората

          Десислава Димитрова -
          Политическият климат в страната е изключително тревожен, а поведението на част от народните представители в парламента е обидно за обществото, заяви Лидия Шулева.
          Политика

          Стефан Янев: Отговорността за служебния кабинет ще бъде споделена

          Десислава Димитрова -
          Промените в Конституцията създават нови условия за формиране на служебно правителство, което води до споделена отговорност между министър-председателя и президента Йотова.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions