      вторник, 17.02.26
          Крими

          Случаят „Петрохан“: „Обладана“ къща, ключови видеозаписи, неразкрити чатове и избягал свидетел

          Има и други записи от хижата, които трябва да бъдат разкрити

          17 февруари 2026 | 10:17 1430
          Снимка: Фейсбук
          Със сигурност има и други видеозаписи по случая „Петрохан – Околчица“, а хората искат да „пробият“ официалната версия, тъй като не вярват в нея.Това каза криминалният журналист на NOVA Стоян Нешев в студиото на „Здравей, България“.

          По думите му в показанията си момичето, което е било заедно с Калушев и двамата му спътници в кемпера, е споделило, че именно къщата в село Българи е била ключова за него и организацията му. „Детето разказва, че предишните собственици на имота са си тръгнали, защото къщата била обладана. Така му е казано от Калушев“, обясни Нешев.

          И добави, че Деян Илиев е основен свидетел, тъй като е открил телата на тримата мъже край хижата, а от това следва, че е трябвало да му бъде наложена забрана да напуска страната.

          Според него е странно, че не е съобщил на жена си за зловещата находка, но през цялото време е поддържал връзка с баща си.

          „Предполагам, че разследването е към края си – тъй като прокуратурата вече изпрати материалите в парламента. Досега това не се е случвало, казусът е едва на две седмици. Води се и досъдебно производство срещу длъжностни лица, тази информация остана недостатъчно коментирана“, отбеляза журналистът.

          На свой ред журналистът от БНР Николай Христов смята, че свидетелските показания показват индивидуалното възприятие и всеки мисли, че е прав за себе си. „Записите от видеокамерите могат да докажат какво се е случило. Те са най-чистият свидетел, при тях няма страх. Според мен има и други записи от хижата, които трябва да бъдат разкрити. Освен това би следвало да бъдат изнесени чатове от приложения на телефоните на убитите. Важен е и кемперът, обикалял из страната в продължение на няколко дни“, коментира Христов.

          Той се пита защо шестимата мъже са загубили живота си на различни места – кое е налагало едните да бъдат убити на „Петрохан“, а другите край Околчица.

          Показанията са изключително разхвърляни. Всеки спазва определена линия, а цялата дискусия е изключително поляризирана. Не се съобщава какво е открито в телефоните на замесените в случая. Мъжът, открил телата на „Петрохан“, е в качеството си на свидетел, така че не му е забранено да пътува. Не мисля, че хората от НАКЗТ са били вербувани в ДАНС, но може да са давали сведения. Не е имало щатно сътрудничество“, смята Христов.

          По думите му, ако се стигне до международно разследване, възможно е информацията, която им бъде предоставена, да е ограничена до голяма степен.

