София отбелязва 153 години от гибелта на Васил Левски с церемония-поклонение

На 19 февруари в София ще бъде отбелязана 153-годишнината от гибелта на Васил Левски, като възпоменателната церемония-поклонение пред Паметника на Апостола на свободата ще започне в 18:00 часа.

- Реклама -

Достъпът на граждани до зоната за сигурност ще бъде възможен още от 15:30 часа, като преминаването ще става през три пункта за проверка – на кръстовищата на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“, при бул. „Васил Левски“ и ул. „Врабча“, както и при бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“.

Служители на Националната служба за охрана (НСО) ще извършват проверки за наличие на опасни предмети и вещества, като гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за оръжия, остри предмети, експлозиви, леснозапалими вещества, източници на радиация и пиротехнически изделия. Лица с обемист багаж или във видимо неадекватно състояние няма да бъдат допускани до мероприятието.

Желаещите да поднесат цветя пред паметника ще могат да го направят до 17:30 часа в деня на церемонията, както и след нейното приключване.

Организациите, чиито венци ще бъдат положени от Националната гвардейска част, трябва да ги предадат за проверка до 16:00 часа на специално обособен пункт при ул. „Дунав“ и ул. „Раковска“.

Във връзка с мерките за сигурност се въвежда и забрана за полети с дронове в периода от 15:00 до 20:00 часа, в зона с радиус 1000 метра около паметника.

От НСО призовават гражданите предварително да се запознаят с ограниченията за придвижване в района и да не преминават през пунктовете за проверка, ако не възнамеряват да присъстват на церемонията.