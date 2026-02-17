НА ЖИВО
          16:00 Обвиняемият по делото „Сияна“ Георги Александров остава в ареста15:00 Още преди 2 години: АКФ е натискал МВР да не проверява Калушев (ДОКУМЕНТИ)14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ10:06 Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите
          Начало

          София отбелязва 153 години от гибелта на Васил Левски с церемония-поклонение

          Въвеждат се мерки за сигурност и ограничения за достъп в района на паметника на Апостола

          17 февруари 2026 | 16:41 270
          Снимка: БГНЕС
          На 19 февруари в София ще бъде отбелязана 153-годишнината от гибелта на Васил Левски, като възпоменателната церемония-поклонение пред Паметника на Апостола на свободата ще започне в 18:00 часа.

          Достъпът на граждани до зоната за сигурност ще бъде възможен още от 15:30 часа, като преминаването ще става през три пункта за проверка – на кръстовищата на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“, при бул. „Васил Левски“ и ул. „Врабча“, както и при бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“.

          152-рата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски ще бъде почетена с военни ритуали 152-рата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски ще бъде почетена с военни ритуали

          Служители на Националната служба за охрана (НСО) ще извършват проверки за наличие на опасни предмети и вещества, като гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за оръжия, остри предмети, експлозиви, леснозапалими вещества, източници на радиация и пиротехнически изделия. Лица с обемист багаж или във видимо неадекватно състояние няма да бъдат допускани до мероприятието.

          Желаещите да поднесат цветя пред паметника ще могат да го направят до 17:30 часа в деня на церемонията, както и след нейното приключване.

          Организациите, чиито венци ще бъдат положени от Националната гвардейска част, трябва да ги предадат за проверка до 16:00 часа на специално обособен пункт при ул. „Дунав“ и ул. „Раковска“.

          Валентин Йорданов: Паметникът на Левски във „Враждебна“ е близо 4 метра висок, каним хората да го видят Валентин Йорданов: Паметникът на Левски във „Враждебна“ е близо 4 метра висок, каним хората да го видят

          Във връзка с мерките за сигурност се въвежда и забрана за полети с дронове в периода от 15:00 до 20:00 часа, в зона с радиус 1000 метра около паметника.

          От НСО призовават гражданите предварително да се запознаят с ограниченията за придвижване в района и да не преминават през пунктовете за проверка, ако не възнамеряват да присъстват на церемонията.

