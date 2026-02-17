НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияОбщество

          София планира покупка на 80 нови трамвая с дългосрочна поддръжка

          Общината стартира пазарни консултации за най-голямото обновяване на трамвайния парк от 15 години насам

          17 февруари 2026 | 14:28 280
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Столична община стартира процедура за доставка на 80 нови трамвая, като вече е публикувана първа пазарна консултация в електронния портал за обществени поръчки. Новината бе съобщена от заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев в социалната мрежа Фейсбук.

          По думите му проектът е част от визията за бюджета на София за 2026 година и представлява най-мащабната инвестиция в подвижен състав през последните 15 години.

          Дигитална карта за градския транспорт влиза в телефоните на софиянци Дигитална карта за градския транспорт влиза в телефоните на софиянци

          Предвидената процедура включва не само доставка на нови трамвайни мотриси, но и изграждане на инфраструктура за тяхната поддръжка, както и 30-годишно сервизно обслужване и обучение на персонала.

          Според Чаушев целта е да се изгради дългосрочен модел на управление с ясно разпределени отговорности и предвидимост в поддръжката. Очакванията са проектът да осигури по-високо качество на трамвайния транспорт за десетилетия напред и да създаде условия за разширяване на мрежата, включително по трасето на бул. „Тодор Каблешков“.

          „Спаси София“ поиска смяна на ръководството на Столичния автотранспорт „Спаси София“ поиска смяна на ръководството на Столичния автотранспорт

          Процедурата започва в условията на неприет държавен и общински бюджет и на фона на финансови затруднения в сектора, но според заместник-кмета стратегическите решения трябва да се реализират независимо от краткосрочните предизвикателства.

