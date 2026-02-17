София планира покупка на 80 нови трамвая с дългосрочна поддръжка

Столична община стартира процедура за доставка на 80 нови трамвая, като вече е публикувана първа пазарна консултация в електронния портал за обществени поръчки. Новината бе съобщена от заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев в социалната мрежа Фейсбук.

- Реклама -

По думите му проектът е част от визията за бюджета на София за 2026 година и представлява най-мащабната инвестиция в подвижен състав през последните 15 години.

Предвидената процедура включва не само доставка на нови трамвайни мотриси, но и изграждане на инфраструктура за тяхната поддръжка, както и 30-годишно сервизно обслужване и обучение на персонала.

Според Чаушев целта е да се изгради дългосрочен модел на управление с ясно разпределени отговорности и предвидимост в поддръжката. Очакванията са проектът да осигури по-високо качество на трамвайния транспорт за десетилетия напред и да създаде условия за разширяване на мрежата, включително по трасето на бул. „Тодор Каблешков“.

Процедурата започва в условията на неприет държавен и общински бюджет и на фона на финансови затруднения в сектора, но според заместник-кмета стратегическите решения трябва да се реализират независимо от краткосрочните предизвикателства.