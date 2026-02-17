София се готви за снеговалеж тази вечер, 151 машини са в готовност

Столичната община обяви пълна готовност за реакция заради очакваните валежи, които след 18:00 часа ще преминат от дъжд в сняг, при спад на температурите от +5° до около 0°, което може да доведе до образуване на снежна покривка от 3 до 5 сантиметра.

В урбанизираните части на столицата вече е създадена организация за снегопочистване и разпръскване на смеси срещу заледяване по улици, булеварди, трасета на масовия градски транспорт и основни пътни артерии веднага след започване на снеговалежа.

Тази вечер в готовност ще бъдат 151 снегопочистващи машини, разпределени по райони в града. Освен това са осигурени още 14 машини за Южната дъга на Софийския околовръстен път, както и техника за обслужване на общинските пътища в районите „Банкя“, „Нови Искър“, „Кремиковци“, „Витоша“ и „Панчарево“.

В района на Природен парк „Витоша“ през последните дни вече са работили пет машини за избутване на сняг и опесъчаване на настилките. В момента в готовност са още осем машини, които при нужда ще поемат обслужването на двата основни планински маршрута – кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – „Златни мостове“.

Екипите на общината ще извършват постоянен мониторинг на метеорологичната обстановка и ще реагират при промяна на условията.

От Столичната община призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за зимни условия, както и да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.