Спад в производството на нови жилища, цените в София са скочили с 16%

Най-скорошни са данните за цените на имотите от третото тримесечие на 2025 г. Ръстът за София е 16,2%, във Варна – 19%, 9,9% е стойността за Бургас и около 12-13% в посока нагоре за Пловдив – спрямо същия период на 2024 г. В Бургас ръстът е най-нисък, тъй като има значимо нарастване на новото строителство.

- Реклама -

Това каза пред БНР Добромир Ганев от Националното сдружение „Недвижими имоти“.

Няма особена промяна в началото на тази година, но все още няма точна информация от институциите. Има информация от платформите, където цените са офертни, допълни той.

Очакването като ирационален фактор изчезна на 1 януари 2026 г. Поради това очакване много семейства и граждани, особено в големите градове, закупиха свои жилища в аванс, предварително, по-бързо от планираното – именно заради очакването цените да скочат в началото на годината, коментира експертът.

Миналата година е била твърде слаба в производството на нови жилищни единици. За София спадът в строителството на нови жилища е с 25-30%, а за Варна – 25-39%, като по-слабото предлагане е обусловило и темпа на нарастване на цените, изтъкна Ганев.

По думите му, в периоди на промени, дори очаквано положителни, инвеститорите са консервативно настроени и предпочитат да задържат производството.

„Значението на новото строителство като жилищни единици е твърде голямо за нашия пазар. Ако това не се подобри тази година, ще видим пазар, в който може би сделките ще намалеят, ще видим въпреки това пак ръстове на цените, поради факта, че предлагането не е достатъчно дори за намалялото търсене.„

Запитан за дилемата „наем или ипотека“, Ганев уточни, че следва да се вземат предвид множество фактори – един от тях е наличният собствен ресурс. Модели на сдружението сочат, че ако има поне 60% самофинансиране, по-изгодното решение е да се закупи имот, отколкото да се наема.

Наемите растат по-бавно, отколкото продаваните имоти. Те се влияят значително от инфлацията и в последните години особено големите пазари се опресняват, отбеляза експертът.

Добромир Ганев посочи още, че банковият сектор не очаква покачване на лихвите и прогнозира, че тази година няма да видим повишения, които биха притеснили желаещите тепърва да закупят имоти.