ССО на Украйна  удариха хранилище за ракети „Искандер“ и пункт за управление на „Рубикон“ в Крим

Силите за специални операции (ССО) на Украйна са нанесли удари по място за съхранение на оперативно-тактическа ракетна система „Искандер“ и по пункт за дистанционно пилотиране на руското подразделение „Рубикон“ в Крим, пише УНИАН.

- Реклама -

„В село Пасечное, в Автономна република Крим, Силите за специални операции нанесоха удар по място за съхранение на оперативно-тактическа ракетна система „Искандер“. На мястото на удара бяха регистрирани мощни експлозии“, съобщиха украинските ССО в Telegram.

Отбелязва се също, че е унищожен и пункт за дистанционно пилотиране на руското подразделение „Рубикон“ в село Високое, на територията на Запорожка област. Няколко дрона са достигнали целите си.

Съобщава се също, че подразделения на ССО успешно са поразили руския тил и цели от оперативната инфраструктура с дронове FP-2 в окупираната територия на Украйна. Освен това, от 9 до 14 февруари подразделения на Силите за специални операции успешно са поразили повече от 10 руски военни цели.

По-конкретно, това се отнася до места за концентрация на личен състав, складове за боеприпаси и гориво и места за паркиране на военна техника. Отбелязва се, че това се прави, за да се намали нападателният потенциал на Русия.