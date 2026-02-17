НА ЖИВО
          НачалоВойна

          ССО на Украйна  удариха хранилище за ракети „Искандер“ и пункт за управление на „Рубикон“ в Крим

          17 февруари 2026 | 15:40
          Силите за специални операции (ССО) на Украйна са нанесли удари по място за съхранение на оперативно-тактическа ракетна система „Искандер“ и по пункт за дистанционно пилотиране на руското подразделение „Рубикон“ в Крим, пише УНИАН.

          „В село Пасечное, в Автономна република Крим, Силите за специални операции нанесоха удар по място за съхранение на оперативно-тактическа ракетна система „Искандер“. На мястото на удара бяха регистрирани мощни експлозии“, съобщиха украинските ССО в Telegram.

          Отбелязва се също, че е унищожен и пункт за дистанционно пилотиране на руското подразделение „Рубикон“ в село Високое, на територията на Запорожка област. Няколко дрона са достигнали целите си.

          Съобщава се също, че подразделения на ССО успешно са поразили руския тил и цели от оперативната инфраструктура с дронове FP-2 в окупираната територия на Украйна. Освен това, от 9 до 14 февруари подразделения на Силите за специални операции успешно са поразили повече от 10 руски военни цели.

          По-конкретно, това се отнася до места за концентрация на личен състав, складове за боеприпаси и гориво и места за паркиране на военна техника. Отбелязва се, че това се прави, за да се намали нападателният потенциал на Русия.

          Война

          Украйна не е успяла да свали нито една балистична ракета в хода на руската атака, но обяви пълен успех срещу крилатите ракети

          Христо Иванов -
          Иначе представянето на украинските ВВС и други подразделения, участвали в отразяването на руската атака, е било "доста добро".
          Война

          Преговорите между Украйна и Русия в Женева започнаха

          Христо Иванов -
          Преговорите в Женева ще продължат два дни – 17 и 18 февруари.
          Война

          Русия нанесе масиран удар по обекти от ВПК и енергетиката на Украйна

          Христо Иванов -
          Министерството на отбраната на Русия отбеляза, че всички предвидени цели са били успешно поразени.
