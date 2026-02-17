Стефан Янев: Отговорността за служебния кабинет ще бъде споделена

Промените в Конституцията създават нови условия за формиране на служебно правителство, което води до споделена отговорност между министър-председателя и президента Йотова, заяви в интервю за Нова нюз бившият служебен премиер Стефан Янев.

По думите му, заради ограничения списък с възможни кандидати се стига до ситуация, при която фигурите в него са „малко или много партийно оцветени“. Според Янев именно затова отговорността за състава на кабинета ще бъде както на премиера, така и на президента.

Той допълни, че не е изключен сценарий, при който Илияна Йотова, отчитайки обществените нагласи, да поиска освобождаването на даден служебен министър от Андрей Гюров, ако той не изпълнява задълженията си адекватно.

Янев подчерта още, че по-важното не е кои конкретни личности ще влязат в кабинета, а министрите да работят като екип и да постигат съгласие помежду си.

По темата за държавния бюджет той заяви, че от близо година предупреждава за липсата на прозрачност относно управлението на средствата на българските данъкоплатци. Според него служебното правителство трябва да направи пълна ревизия на държавните финанси и да информира обществото за реалното финансово състояние на страната.

„Този дефицит къде е? Колкото и да е скрит, той е някъде тук. Говореше се за суми от порядъка на 18 млрд. лева, а сега да не говорим пак за 18 млрд., но в евро?“ коментира Янев.

Бившият премиер засегна и случая „Петрохан“, като отбеляза, че вместо яснота, около него възникват все повече въпроси.

„Сигурен съм, че в службите има достатъчно добри специалисти и могат да кажат кои са водещите версии, но друг е въпросът кога ще им се позволи да го кажат“, посочи той, допълвайки, че не изключва темата да се използва за отклоняване на общественото внимание.

По повод новия политически проект на бившия президент Румен Радев, Янев заяви, че той носи очакванията на част от обществото за нещо ново и различно в политиката.

Коментирайки участието на България във форума във Вашингтон на 19 февруари, Янев обясни, че според него събитието по-скоро представлява донорска конференция, а не класическо заседание на Съвета за мир.

„Ще се обсъждат механизмите за предоставяне на средства и начинът, по който ще бъдат изразходвани, което малко ме притеснява“, каза той, като добави, че не е напълно ясно какъв ще бъде реалният статут и цел на този формат.

Янев не изключи и вариант, при който българският представител да се върне от срещата с информация за финансов ангажимент на България, като постави въпроса кой ще трябва да осигури тези средства.