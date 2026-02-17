Стрелба на ледена пързалка в Паутъкет: трима загинали и трима в критично състояние

Най-малко трима души са загинали, а трима други са в критично състояние, след стрелба на ледена пързалка в град Паутъкет, щата Роуд Айлънд, в североизточната част на САЩ, съобщиха местните власти.

- Реклама -

Инцидентът е станал по време на мач по хокей на лед в гимназия в залата Dennis M. Lynch Arena. В социалните мрежи се появиха кадри, на които се вижда как уплашени тийнейджъри и зрители бягат от звука на изстрелите, докато ехото от стрелбата отеква в закритото съоръжение.

Полицейският началник Тина Гонкалвес заяви:

„Имаме трима загинали. Заподозреният, а след това имаме две жертви и трима в болницата.“

По думите ѝ първоначалните данни сочат, че стрелбата е била целенасочена и „може да е семейна разправа“. Към момента не се съобщават подробности за самоличността на жертвите.

Очевидец, който е бил на леда по време на стрелбата, разказа пред местната телевизия WJAR:

„След изстрелите аз и съотборниците ми тичахме към съблекалнята. Притиснахме се към вратата и се опитахме да се скрием там.“

Видеоклипове, публикувани онлайн и заснети по време на пряко предаване на мача, улавят най-малко 12 изстрела. Първоначално играта е продължила, но след нова серия от изстрели играчите са се скрили в краищата на пързалката или са се втурнали към изходите, а зрителите са потърсили укритие.

Стрелбата в Паутъкет идва два месеца след друг тежък инцидент с огнестрелно оръжие в университета Браун, разположен на около 5,6 километра разстояние.

Според данни на Gun Violence Archive през 2025 г. в САЩ са регистрирани над 400 масови стрелби, като в тази категория попадат инциденти, при които четирима или повече души са простреляни или убити, без да се включва извършителят. През миналата година най-малко 14 703 души са загинали в резултат на насилие с огнестрелно оръжие, без да се броят самоубийствата.

Разследването на стрелбата в Паутъкет продължава.