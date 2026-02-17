НА ЖИВО
          17 февруари 2026
          Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава днес от Антарктида, с което започна завръщането си в България. На борда на плавателния съд се намира група от учени и логистици, участвали в дейностите на Ледения континент.

          Преди отпътуването командирът на базата „Св. Климент Охридски“ Камен Недков благодари на екипажа за съдействието при логистичните и научните задачи по време на 34-тата експедиция. Командирът на кораба кап. II ранг Радко Муевски пожела на оставащите на острова успешен край на сезона.

          По маршрута на връщане НИК 421 ще акостира в Комодоро Ривадавия, Аржентина. Там е предвидена среща с представители на българската общност.

          Работата на българската база продължава и след отпътуването на кораба. През следващия месец предстои реализирането на допълнителни научни проекти, включително съвместни проучвания с португалски учени.

          „Св. св. Кирил и Методий“ тръгна от Варна на 7 ноември. Плавателният съд достигна военната база в Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечен преход през Атлантическия океан.

