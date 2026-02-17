НА ЖИВО
          Свлачище затвори още един път в Смолянско

          17 февруари 2026 | 10:33 360
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Движението по път III-863 Момчиловци – Баните при км 15+58, между селата Виево и Славейно, е временно ограничено заради свлачище, съобщиха за БТА от Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян.

          Участъкът вече е сигнализиран, като водачите се призовават да се движат с повишено внимание. Очаква се специализирана техника да пристигне на място, за да започне разчистването на падналата земна маса.

          Опустошение: Унищожен път и срутени сгради в Смолянско след проливните валежи Опустошение: Унищожен път и срутени сгради в Смолянско след проливните валежи

          В същото време продължава работата по разчистването на свлачището между селата Търън и Равнища, където движението временно се извършва само в една лента.

          От пътното управление уточняват, че настилките в цялата Смолянска област са мокри, но към момента няма въведени други ограничения за движение. За днес в областта е в сила оранжев код за интензивни валежи.

