Свлачище затвори още един път в Смолянско

Движението по път III-863 Момчиловци – Баните при км 15+58, между селата Виево и Славейно, е временно ограничено заради свлачище, съобщиха за БТА от Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян.

Участъкът вече е сигнализиран, като водачите се призовават да се движат с повишено внимание. Очаква се специализирана техника да пристигне на място, за да започне разчистването на падналата земна маса.

В същото време продължава работата по разчистването на свлачището между селата Търън и Равнища, където движението временно се извършва само в една лента.

От пътното управление уточняват, че настилките в цялата Смолянска област са мокри, но към момента няма въведени други ограничения за движение. За днес в областта е в сила оранжев код за интензивни валежи.