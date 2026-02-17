НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Война

          Telegram ще бъде блокиран изцяло в Русия от 1 април

          17 февруари 2026 | 11:41
          Месинджърът Telegram ще бъде напълно блокиран в Русия от 1 април. Това съобщи днес, 17 февруари, Telegram каналът Baza, позовавайки се на източници.

          Няколко държавни агенции, Роскомнадзор (Федералната служба за надзор на комуникациите, информационните технологии и средствата за масова информация), считано от тази дата, ще започнат пълно блокиране на месинджъра, подобно на Instagram и Facebook. Тази мярка ще се прилага в цяла Русия: приложението няма да се зарежда нито в мобилни, нито в стационарни мрежи, посочват авторите на канала.

          Тази новина веднага предизвика радостно вълнение в украинските обществени групи и остри критики в руската Z-мрежа.

          „Ще се смеят в Киев, особено на 1 април. Просто няма думи. Милиарди от руските медийни бюджети, всички пропилени“, оплаква се „Белоруски силовик“.

          „Срамно е. Държавата похарчи милиарди, не успя да установи желаното ниво на онлайн присъствие и сега предприема тази стъпка“, повторят „Два Майора“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Главният редактор на военното списание „Ахмат“ загина на фронта в Украйна

          По-рано заместник-командирът на "Ахмат“ беше убит при удар на украински FPV дрон в Харковска област.
          Война

          NYP: Русия понася колосални загуби след загубата на Starlink

          Активността на руското звено за дронове „Рубикон“ рязко е намаляла, откакто бяха наложени ограниченията.
          Война

          Канадка от ВСУ разказа за ужасите на украинския студ и как се сгряват бойците на фронта

          За да се стоплят в блиндажа, ВСУ използват окопни свещи или химически нагреватели
