Месинджърът Telegram ще бъде напълно блокиран в Русия от 1 април. Това съобщи днес, 17 февруари, Telegram каналът Baza, позовавайки се на източници.

Няколко държавни агенции, Роскомнадзор (Федералната служба за надзор на комуникациите, информационните технологии и средствата за масова информация), считано от тази дата, ще започнат пълно блокиране на месинджъра, подобно на Instagram и Facebook. Тази мярка ще се прилага в цяла Русия: приложението няма да се зарежда нито в мобилни, нито в стационарни мрежи, посочват авторите на канала.

Тази новина веднага предизвика радостно вълнение в украинските обществени групи и остри критики в руската Z-мрежа.

„Ще се смеят в Киев, особено на 1 април. Просто няма думи. Милиарди от руските медийни бюджети, всички пропилени“, оплаква се „Белоруски силовик“.

„Срамно е. Държавата похарчи милиарди, не успя да установи желаното ниво на онлайн присъствие и сега предприема тази стъпка“, повторят „Два Майора“.