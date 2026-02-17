The Economist: Икономиката на Русия влезе в „зоната на смъртта“

Ще бъде трудно, ако не и невъзможно, руската икономика да се върне към нормалното си състояние без нова криза. Това пише Александра Прокопенко, научен сътрудник в Центъра за руски и евразийски изследвания „Карнеги Берлин“, за The Economist.

В алпинизма „зоната на смъртта“ се отнася до височини, на които снабдяването с кислород е недостатъчно за поддържане на човешкия живот за дълги периоди. Според експерта, Русия в момента е точно в това състояние.

Прокопенко смята, че руската икономика е заседнала в това, което може да се опише като „отрицателно равновесие“ – тя се държи на повърхността, но едновременно с това унищожава собственото си бъдеще. Приходите от износ на Москва намаляват, а бюджетните дупки не могат да бъдат запълнени с допълнителни данъчни приходи.

„През 2025 г. икономиката нарасна само с 1%. Прогнозата за тази година е още по-лоша“, смята експертът.

Тя отбеляза, че през последните четири години руската икономика се е разделила на две отделни „метаболитни системи“. Първата обхваща военната и свързаните с нея индустрии: жизненоважни органи, които получават приоритетни потоци от ресурси. Тези сектори се разрастват, наемат и инвестират. Те имат първия достъп до труд, капитал и внос. Втората система включва всичко останало – частен бизнес, малки предприятия и потребителски индустрии.

„Общото производство в Русия е нараснало със значителните 18,3% през последните три години. Но целият този растеж – и дори повече – е бил задвижван от военния сектор“, според изследователя от Центъра Карнеги Берлин.

По думите на Прокопенко най-уязвимото място на руската икономика е „горивото“, с което тя работи. Руската икономика се захранва от това, което може да се нарече „военна рента“: бюджетни трансфери към отбранителни предприятия, които генерират заплати и икономическа активност. Функционално това напомня на приходите от петрол от 2000-те години, но има една съществена разлика.

Факт е, че петролната рента е дошла отвън: чужденците са плащали за стоков актив и тези пари са циркулирали в икономиката, създавайки реален мултипликаторен ефект. В същото време военната рента е вътрешно преразпределение на активите.

„Тялото „консумира“ собствената си мускулна тъкан за енергия. Това не е цикличен спад, който може да бъде коригиран чрез парична или фискална политика. Рецесията е като умора: починете си и ще се възстановите. Състоянието на Русия е по-скоро като височинна болест: колкото по-дълго стоите на височина, толкова по-лошо става, независимо от почивката“, казва експертът.