Преди новия кръг от тристранни мирни преговори в Женева на 17-18 февруари, президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Украйна, заявявайки, че очаква Киев активно да участва в предстоящите преговори и се надява на бързо споразумение с Русия.

Както пише The ​​Guardian, в коментари пред репортери на борда на Air Force One по пътя към Вашингтон, Тръмп е увеличил натиска върху Украйна бързо да постигне споразумение с Русия.

„Украйна е по-добре да седне на масата за преговори възможно най-скоро“, заяви американският президент.

Очаква се двудневната среща в Швейцария, която започва във вторник, да бъде подобна на разговорите, проведени по-рано този месец в Абу Даби, с участието на представители на Вашингтон, Киев и Москва. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще представляват администрацията на Тръмп на преговорите.

В същото време, въпреки подновените усилия на САЩ за засилване на дипломацията, надеждите за внезапен пробив остават ниски.

Мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ, според Кремъл, вероятно ще се съсредоточат върху териториалните въпроси, които са основната пречка за постигане на споразумение. Освен териториалните спорове, Русия и Украйна остават в противоречия по въпроси като контрола над Запорожката атомна електроцентрала и евентуалната роля на западните войски в следвоенна Украйна.