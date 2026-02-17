НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Война

          Тръмп предупреди Украйна преди преговорите с Русия в Женева

          17 февруари 2026 | 08:24
          Преди новия кръг от тристранни мирни преговори в Женева на 17-18 февруари, президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Украйна, заявявайки, че очаква Киев активно да участва в предстоящите преговори и се надява на бързо споразумение с Русия.

          Както пише The ​​Guardian, в коментари пред репортери на борда на Air Force One по пътя към Вашингтон, Тръмп е увеличил натиска върху Украйна бързо да постигне споразумение с Русия.

          „Украйна е по-добре да седне на масата за преговори възможно най-скоро“, заяви американският президент.

          Очаква се двудневната среща в Швейцария, която започва във вторник, да бъде подобна на разговорите, проведени по-рано този месец в Абу Даби, с участието на представители на Вашингтон, Киев и Москва. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще представляват администрацията на Тръмп на преговорите.

          В същото време, въпреки подновените усилия на САЩ за засилване на дипломацията, надеждите за внезапен пробив остават ниски.

          Мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ, според Кремъл, вероятно ще се съсредоточат върху териториалните въпроси, които са основната пречка за постигане на споразумение. Освен териториалните спорове, Русия и Украйна остават в противоречия по въпроси като контрола над Запорожката атомна електроцентрала и евентуалната роля на западните войски в следвоенна Украйна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ВСУ са превърнали Авдеевка в укрепен район с минни полета

          Градът е превзет окончателно от руската групировката „Център“ на 17 февруари 2024 г.
          Война

          Николай Патрушев: Западът иска да парализира външната търговия на Русия

          Като атакува морски кораби под руски флаг, Западът иска да парализира външната търговия на Русия.
          Война

          Доналд Тръмп: Срещата за Украйна в Женева ще бъде значителна

          Тръмп призова Киев да се придвижи бързо към мирния процес.
