В нощта на 17 февруари в местна рафинерия в село Илски в Краснодарския край, Русия, избухна пожар, след като украински дронове многократно я атакуваха, съобщава „Зеркало недели“.

- Реклама -

Регионалната оперативна група отново съобщи за нападения с дронове. Рафинерията се намира на приблизително 360 километра от фронтовата линия в Украйна.

Русия съобщава, че дронове са повредили резервоар за петрол, причинявайки пожар, обхванал 700 квадратни метра. За потушаване на пожара са били извикани части на Министерството на извънредните ситуации и пожарен влак. Няма пострадали.

Освен това, регионалната оперативна група съобщава, че фрагменти от дронове са паднали върху локомотивно депо в село Красни.

Руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 151 дрона над Черно и Азовско море, Крим и четири други области на Руската федерация, 18 от които над Краснодарския край.

Нефтопреработвателната фабрика Илски се счита за една от ключовите рафинерии в Южна Русия. Според Андрей Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията, годишният й капацитет е приблизително 6,6 милиона тона петрол. Рафинерията произвежда гориво, мазут, битум, газьол и други петролни продукти.

Коваленко по-рано отбеляза, че това съоръжение е от стратегическо значение за руската армия, тъй като доставя гориво на военна техника, особено в южния регион и в окупираните територии на Украйна.