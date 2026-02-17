НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украински дронове запалиха стратегическа рафинерия на Русия в Кубан

          17 февруари 2026 | 10:06 230
          Пожар в руска рафинерия в Кубан
          Пожар в руска рафинерия в Кубан
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          В нощта на 17 февруари в местна рафинерия в село Илски в Краснодарския край, Русия, избухна пожар, след като украински дронове многократно я атакуваха, съобщава „Зеркало недели“.

          - Реклама -
            
            

          Регионалната оперативна група отново съобщи за нападения с дронове. Рафинерията се намира на приблизително 360 километра от фронтовата линия в Украйна.

          Русия съобщава, че дронове са повредили резервоар за петрол, причинявайки пожар, обхванал 700 квадратни метра. За потушаване на пожара са били извикани части на Министерството на извънредните ситуации и пожарен влак. Няма пострадали.

          Освен това, регионалната оперативна група съобщава, че фрагменти от дронове са паднали върху локомотивно депо в село Красни.

          Руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 151 дрона над Черно и Азовско море, Крим и четири други области на Руската федерация, 18 от които над Краснодарския край.

          Нефтопреработвателната фабрика Илски се счита за една от ключовите рафинерии в Южна Русия. Според Андрей Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията, годишният й капацитет е приблизително 6,6 милиона тона петрол. Рафинерията произвежда гориво, мазут, битум, газьол и други петролни продукти.

          Коваленко по-рано отбеляза, че това съоръжение е от стратегическо значение за руската армия, тъй като доставя гориво на военна техника, особено в южния регион и в окупираните територии на Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руски дронове засипват трасето Николаев-Херсон с мини и шипове

          Христо Иванов -
          Освен това руснаците използват масово касетъчни боеприпаси в Херсон.
          Война

          Русия разгроми с ракетен удар една от най-мощните ТЕЦ в Западна Украйна

          Христо Иванов -
          Серия от експлозии са били чути в град Бурщин в Ивано-Франковска област
          Европа

          FT: Полша готви иск за репарации към Русия

          Христо Иванов -
          През 2022 г. Полша поиска 6,2 трилиона злоти от Германия като репарации за щети от ВСВ, но Берлин отказа да обсъжда въпроса.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions