Русия не приема сериозно преговорите, водени с участието на САЩ, а Европа ще е доволна военните действия да продължат. Всички индикации сочат, че руснаците възнамеряват да продължат войната. Това заяви Кирил Сазонов, военнослужещ от украинските въоръжени сили, в ефира на „Фабрики новостей“. По-специално, военнослужещият изрази мнението си за предстоящия нов кръг от преговори между Украйна, САЩ и Русия в Женева.

„Вярвам, че в момента това е имитация“, твърди Сазонов.

Той отбеляза, че руснаците постоянно сменят ръководителя на руския преговарящ екип, а изпращането на „историка“ Владимир Медински на срещата е доказателство за фиктивното им участие в преговорния процес.

„Ще бъдат печенегите, половците, Ленин, който „измисли“ Украйна, и украинците, които изкопаха Черно море. С други думи, тези глупости ще продължат“, смята Сазонов.

Той е убеден, че руснаците не са готови да сключат мир, защото минималното им искане е връщането на Донецка област. В същото време руският външен министър Сергей Лавров прави изявления относно по-широките териториални претенции на Русия. Това е така, защото те са включили Запорожка и Херсонска области в конституцията си, въпреки че все още не са ги окупирали напълно.

Предаването на Донбас няма да доведе до мир.

Както отбелязва Сазонов, мирът няма да настъпи, ако теоретично Украйна предаде цялата Донецка област на руснаците.

„Те окупират Донецка област и казват: „Чакай малко, според нашата конституция имаме и Херсон и Запорожка… Или ги предайте, или ще продължим да се бием“, настоява военният.

Той уверява, че така ще се развие ситуацията след седмица или месец.

„Говорят много за мирни планове, но аз не виждам дори намек за премахване на Херсонската и Запорожката области от руската конституция. „Няма такова нещо“, заяви Сазонов.

Той добави, че Украйна дори не е готова да се откаже от Донецката област.

Каква е позицията на САЩ и европейските страни?

„Тръмп няма за къде да бърза. Той е много заинтересован от изборите за Конгреса – междинните избори. Но те са през ноември. Следователно, ако иска да бъде миротворец и да има някакъв успех във външната политика, ще трябва да го демонстрира през септември. Ако го демонстрира през май, всички ще го забравят след шест месеца. Така че, той изобщо не бърза“, отбеляза Сазонов.

В същото време той посочва, че европейците вече казват директно, че докато Украйна е във война с Русия, Русия е изтощена и ръцете ѝ са вързани. Следователно Европа може да се чувства сигурна и спокойно да се реформира, модернизира и да увеличи финансирането на собствените си въоръжени сили.

„Тоест, докато сме във война с Русия, европейците са спокойни; Те няма да бъдат нападнати, защото дори лудият Путин вероятно няма дивачеството да отвори втори фронт. Затова ще се задоволят с войната още няколко години, докато ние сме във война с Русия. Това е най-добрата гаранция за тяхната сигурност. По-добра, много по-добра, от която и да е европейска армия. Следователно всичко ги устройва“, подчерта Сазонов.

В същото време, според военния, при тези условия европейските страни ще продължат да подкрепят Украйна и това е плюс. Но има и минус, защото „европейците не са заинтересовани да оказват натиск върху Русия по начин, който ще доведе до мир утре“.

Перспективи за изпращане на чуждестранен контингент в Украйна

Сазонов сподели и мнението си за перспективите за разполагане на чуждестранен контингент в Украйна от страни от Коалицията на желаещите.

„Не вярвам, че полски или френски войски ще се появят някъде близо до мен, дори на втората линия, дори на 20 километра от фронтовата линия. Не! Най-многото, на което са способни, е, след като бъде подписано мирно споразумение, да установят някакви бази на Запад или в Киев и да изпратят някакви наблюдателни групи. А сега дори няма да разположат системи за противовъздушна отбрана близо до Лвов с техния личен състав, защото могат да бъдат ударени. Демократичните страни имат свои собствени много сериозни недостатъци“, добави военният.