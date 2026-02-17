НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          Украйна и Русия приключиха първия ден от преговорите в Женева – ОБНОВЕНА

          Делегациите ще подновят диалога на 18 февруари под посредничеството на Съединените щати

          17 февруари 2026 | 21:32
          Снимка: Keystone/Ukrainian National Security and Defence Council press office via AP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Делегациите на Украйна и Русия приключиха първия от двата дни преговори в Женева, които се провеждат с посредничеството на Съединените щати, съобщи източник, близък до руската страна.

          „Това е всичко за днес“, каза той пред АФП при условие за анонимност.

          По информация на същия източник срещата е преминала в много напрегната атмосфера. Разговорите са продължили около шест часа, като страните са обсъждали спорни въпроси, свързани с военните действия и условията за евентуално примирие.

          Източникът уточни, че въпреки напрежението, двете делегации са се договорили да подновят преговорите в сряда, 18 февруари, когато се очаква да продължат обсъжданията по ключовите теми от дневния ред.

          До момента няма официално изявление от украинската страна за резултатите от първия ден на разговорите.

          Политика

          Курти призова за международен съд за „снайперския туризъм“ в Сараево

          Красимир Попов
          Косовският премиер отправи тежки обвинения към сръбския президент Александър Вучич по време на конференция за военните престъпления
          Политика

          Звезди на киното нападнаха Берлинале за „мълчанието“ за Газа

          Красимир Попов
          Хавиер Бардем и Тилда Суинтън сред над 80 подписали открито писмо срещу позицията на фестивала
          Политика

          Долна Саксония поставя „Алтернатива за Германия“ под засилено наблюдение

          Красимир Попов
          Вътрешното разузнаване класифицира регионалната структура на партията като обект със „значителна важност“ в сферата на крайнодесния екстремизъм
