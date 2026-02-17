Украйна и Русия приключиха първия ден от преговорите в Женева – ОБНОВЕНА

Делегациите на Украйна и Русия приключиха първия от двата дни преговори в Женева, които се провеждат с посредничеството на Съединените щати, съобщи източник, близък до руската страна.

„Това е всичко за днес“, каза той пред АФП при условие за анонимност. - Реклама -

По информация на същия източник срещата е преминала в много напрегната атмосфера. Разговорите са продължили около шест часа, като страните са обсъждали спорни въпроси, свързани с военните действия и условията за евентуално примирие.

Източникът уточни, че въпреки напрежението, двете делегации са се договорили да подновят преговорите в сряда, 18 февруари, когато се очаква да продължат обсъжданията по ключовите теми от дневния ред.

До момента няма официално изявление от украинската страна за резултатите от първия ден на разговорите.