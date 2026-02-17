Украйна не е успяла да свали нито една балистична ракета в хода на руската атака, но обяви пълен успех срещу крилатите ракети

В нощта и сутринта на 17 февруари руската армия атакува Украйна с дронове и ракети, включително балистични ракети, които системата за противовъздушна отбрана MIM-104 Patriot е способна да прихваща. За да бъде това възможно обаче, системата е трябвало да бъде позиционирана точно на мястото, където руснаците нанасят удара. Това заяви Юрий Игнат, началник на комуникациите на командването на украинските ВВС, в ефира на „Телемаратона“.

Според него всички крилати ракети, изстреляни по време на нощната атака, са били унищожени. Сред тях са ракети Х-101, наземни ракети „Искандер“ и една въздушна ракета.

В същото време, отбеляза Игнат, четири балистични ракети, изстреляни към източните райони, не са били прихванати.

„Ясно е, че системата Patriot може да прихваща балистични ракети. Тя трябва да бъде на правилното място в точното време – където врагът насочва балистичните си ракети. Понякога това е успешно, ако има възможност, но за съжаление този път прихващането не се случи поради определени обстоятелства“, обясни представителят на ВВС на Украйна.

В същото време той отбеляза, че представянето на украинските ВВС и други подразделения, участвали в отразяването на руската атака, е било доста добро.