НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:00 Още преди 2 години: АКФ е натискал МВР да не проверява Калушев (ДОКУМЕНТИ)14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ10:06 Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите
          НачалоВойна

          Украйна не е успяла да свали нито една балистична ракета в хода на руската атака, но обяви пълен успех срещу крилатите ракети

          17 февруари 2026 | 15:28 230
          Юрий Игнат
          Юрий Игнат
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          В нощта и сутринта на 17 февруари руската армия атакува Украйна с дронове и ракети, включително балистични ракети, които системата за противовъздушна отбрана MIM-104 Patriot е способна да прихваща. За да бъде това възможно обаче, системата е трябвало да бъде позиционирана точно на мястото, където руснаците нанасят удара. Това заяви Юрий Игнат, началник на комуникациите на командването на украинските ВВС, в ефира на „Телемаратона“.

          - Реклама -
            
            

          Според него всички крилати ракети, изстреляни по време на нощната атака, са били унищожени. Сред тях са ракети Х-101, наземни ракети „Искандер“ и една въздушна ракета.

          В същото време, отбеляза Игнат, четири балистични ракети, изстреляни към източните райони, не са били прихванати.

          „Ясно е, че системата Patriot може да прихваща балистични ракети. Тя трябва да бъде на правилното място в точното време – където врагът насочва балистичните си ракети. Понякога това е успешно, ако има възможност, но за съжаление този път прихващането не се случи поради определени обстоятелства“, обясни представителят на ВВС на Украйна.

          В същото време той отбеляза, че представянето на украинските ВВС и други подразделения, участвали в отразяването на руската атака, е било доста добро.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Преговорите между Украйна и Русия в Женева започнаха

          Христо Иванов -
          Преговорите в Женева ще продължат два дни – 17 и 18 февруари.
          Война

          Русия нанесе масиран удар по обекти от ВПК и енергетиката на Украйна

          Христо Иванов -
          Министерството на отбраната на Русия отбеляза, че всички предвидени цели са били успешно поразени.
          Война

          ВСУ поразиха руски хеликоптер Ка-27 в Крим

          Христо Иванов -
          Освен това са били ударени три руски центъра за управление на безпилотни летателни апарати
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions