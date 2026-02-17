НА ЖИВО
          Васил Терзиев поиска държавна охрана за кмета на Бистрица след палежа

          Кметът на София Васил Терзиев настоя компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов. Призивът в профила му във Facebook идва след вчерашния случай с палежа на автомобила и входната врата на районния кмет.

          „При отправени заплахи, подадени сигнали и поредно извършено посегателство държавата е длъжна, макар и вече закъсняла, да гарантира сигурността му“, написа Терзиев. Той подчерта, че зад подобни атаки стоят семейства и деца, които живеят в страх, а публичната длъжност не трябва да бъде „присъда за близките“.

          Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца

          По думите на столичния кмет местната власт е най-близо до хората и сплашването на един кмет е натиск върху цялата общност. Той отбеляза, че в последните години е имало различни форми на атаки – срещу него, срещу кмета на Варна Благомир Коцев, а сега и срещу Самуил Попов.

          Петима задържани за палежа на дома на кмета на Бистрица Петима задържани за палежа на дома на кмета на Бистрица

          „Какво още трябва да се случи, за да има превенция? Да изгори човек? Държавата не трябва да чака трагедия, за да действа“, заяви Терзиев. Според него ресурсът за охрана трябва да се насочи към служители с реален риск заради работата им, вместо към депутати, които се страхуват да посрещнат „народната любов“.

          От Столичната община уточниха, че през последните месеци Попов е подавал сигнали за нерегламентирани сметища и депониране на земни маси, както и за отправени към него заплахи. От СДВР съобщиха за мащабна акция в района на Бистрица за издирване на извършителите.

