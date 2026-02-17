НА ЖИВО
          Ватиканът отказа участие в „Съвета за мир“ на президента Доналд Тръмп

          Кардинал Пиетро Паролин подчерта, че именно ООН трябва да управлява международните кризи

          17 февруари 2026 | 23:50
          Ватиканът няма да се присъедини към „Съвета за мир“, иницииран от президента Доналд Тръмп. Това заяви държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин, цитиран от АФП.

          Съветът, оглавяван от Тръмп, първоначално беше представен като структура за наблюдение на примирието в Газа и подпомагане на възстановяването след войната между „Хамас“ и Израел. Впоследствие обаче неговият обхват бе разширен към посредничество и разрешаване на други международни конфликти.

          Тази трансформация породи опасения в дипломатическите среди, че инициативата може да се разглежда като алтернативен формат на Организацията на обединените нации, особено предвид амбицията ѝ да обхваща широк кръг от глобални кризи.

          Кардинал Паролин подчерта, че позицията на Светия престол остава ясна:

          „За нас има някои критични въпроси, които трябва да бъдат решени, да кажем така. Тоест, на международно ниво, най-вече ООН е тази, която управлява тези кризисни ситуации. Това е една от точките, върху които сме настоявали.“

          Откакто Тръмп представи инициативата по време на Световния икономически форум в Давос през януари, поне 19 държави са подписали учредителната ѝ харта. Според наличната информация, на държавите е предложено постоянно членство срещу вноска от 1 милиард долара.

          Поканата към руския президент Владимир Путин, чиято страна започна пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г., предизвика допълнителни критики и въпроси относно легитимността и целите на формата.

          С отказа си Ватиканът ясно сигнализира, че продължава да залага на многостранния ред, основан на ролята на ООН, като основен механизъм за управление на международните конфликти.

