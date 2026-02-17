Веласкес даде почивка на Левски преди ЦСКА 1948

Първенецът в класирането Левски обяви програмата си до мача с ЦСКА 1948 от 22-ия кръг в Първа лига:
„17 февруари, вторник:
Почивен ден
18 февруари, сряда:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите
19 февруари, четвъртък:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите
20 февруари, петък:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите
21 февруари, събота:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за представителите на медиите в първите 15 минути
22 февруари, неделя:
16:45 часа – „ЦСКА 1948“ – „Левски“ – Първа лига, 22-ри кръг – стадион „Витоша“, Бистрица“