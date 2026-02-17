Веласкес даде почивка на Левски преди ЦСКА 1948

Първенецът в класирането Левски обяви програмата си до мача с ЦСКА 1948 от 22-ия кръг в Първа лига:

- Реклама -

„17 февруари, вторник:

Почивен ден

18 февруари, сряда:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите

19 февруари, четвъртък:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

20 февруари, петък:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

21 февруари, събота:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за представителите на медиите в първите 15 минути

22 февруари, неделя:

16:45 часа – „ЦСКА 1948“ – „Левски“ – Първа лига, 22-ри кръг – стадион „Витоша“, Бистрица“