      вторник, 17.02.26
          Веласкес даде почивка на Левски преди ЦСКА 1948

          Сините обявиха програмата си до края на седмицата

          17 февруари 2026 | 22:58 60
          Първенецът в класирането Левски обяви програмата си до мача с ЦСКА 1948 от 22-ия кръг в Първа лига:

          „17 февруари, вторник:

          Почивен ден 

          18 февруари, сряда:

          15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите

          19 февруари, четвъртък:

          15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

          20 февруари, петък:

          15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привържениците и представителите на медиите

          21 февруари, събота:

          15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за представителите на медиите в първите 15 минути

          22 февруари, неделя:

          16:45 часа – „ЦСКА 1948“ – „Левски“ – Първа лига, 22-ри кръг – стадион „Витоша“, Бистрица“

