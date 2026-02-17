НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ10:06 Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите
          НачалоБългарияПравосъдие

          ВКС върна делото за майката от Сандански, убила децата си

          17 февруари 2026 | 13:25 240
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Върховният касационен съд (ВКС) върна за ново разглеждане делото срещу Кристина Д. за убийството на двете ѝ деца в Сандански, след като отмени решението на Софийския апелативен съд от 30 юли 2025 г. Решението на ВКС е окончателно.

          - Реклама -
            
            

          Процесът ще бъде гледан от друг състав на Апелативния съд, след подадени касационни жалби както от защитата на подсъдимата, така и от частния обвинител и граждански ищец.

          Първоначално Окръжният съд в Благоевград осъди Кристина Д. на „доживотен затвор без замяна“, след като я призна за виновна в убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин.

          По-късно Софийският апелативен съд отмени квалификацията „особено мъчителен начин“, намали наказанието на 12 години лишаване от свобода и редуцира присъдените обезщетения до по 250 000 лева за всяко от децата.

          Съдът отложи делото срещу майка от Сандански, убила децата си Съдът отложи делото срещу майка от Сандански, убила децата си

          ВКС обаче намира, че тази санкция е явно несправедлива.

          В мотивите си върховните съдии подчертават, че по делото има данни за над 30 удара с нож върху всяко от децата, насочени основно към жизненоважни органи, част от които нанесени с изключителна сила и довели до несъвместими с живота увреждания.

          Съдът не приема и тезата на защитата, че наказанието е прекалено тежко, като отбелязва, че са отчетени психичното състояние на подсъдимата, чистото ѝ съдебно минало и положителните характеристични данни, но срещу тях стоят изключително тежки обстоятелства.

          Сред тях са:
          смъртта на две малолетни деца от едно семейство, множеството удари с нож, извършването на престъплението в домашна среда и високата обществена опасност на деянието.

          В същото време ВКС не приема доводите, че убийството е било извършено по особено мъчителен начин, тъй като експертизата сочи, че и двете деца са изгубили съзнание в рамките на секунди до около минута след началото на нападението.

          Върховните съдии обаче изтъкват, че Апелативният съд не е отчел в достатъчна степен безпомощността на жертвите, както и факта, че децата, макар и за кратко, са възприемали нападението и убийството на своя брат или сестра.

          В решението се посочва:

          „Налагането на наказание под законовия минимум води до изкривяване на принципа на справедливостта и до несъразмерност между тежестта на престъплението и наказателната репресия.“

          Според ВКС минималното наказание от 15 години лишаване от свобода не може да се приеме за прекомерно тежко при подобно престъпление.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          София планира покупка на 80 нови трамвая с дългосрочна поддръжка

          Десислава Димитрова -
          Столична община стартира процедура за доставка на 80 нови трамвая, като вече е публикувана първа пазарна консултация в електронния портал за обществени поръчки.
          Общество

          Нов пропускателен режим влиза в сила в „Пирогов“

          Десислава Димитрова -
          В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД се въвежда регламентиран пропускателен режим, който ще важи за служители, пациенти, придружители, посетители и всички трети лица, посещаващи лечебното заведение.
          Общество

          Проф. Ивайло Христов: Съвременните ни политици да вземат поуки от Левски

          Росица Николаева -
          Левски е третиран като политически деец
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions