ВКС върна делото за майката от Сандански, убила децата си

Върховният касационен съд (ВКС) върна за ново разглеждане делото срещу Кристина Д. за убийството на двете ѝ деца в Сандански, след като отмени решението на Софийския апелативен съд от 30 юли 2025 г. Решението на ВКС е окончателно.

Процесът ще бъде гледан от друг състав на Апелативния съд, след подадени касационни жалби както от защитата на подсъдимата, така и от частния обвинител и граждански ищец.

Първоначално Окръжният съд в Благоевград осъди Кристина Д. на „доживотен затвор без замяна“, след като я призна за виновна в убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин.

По-късно Софийският апелативен съд отмени квалификацията „особено мъчителен начин“, намали наказанието на 12 години лишаване от свобода и редуцира присъдените обезщетения до по 250 000 лева за всяко от децата.

ВКС обаче намира, че тази санкция е явно несправедлива.

В мотивите си върховните съдии подчертават, че по делото има данни за над 30 удара с нож върху всяко от децата, насочени основно към жизненоважни органи, част от които нанесени с изключителна сила и довели до несъвместими с живота увреждания.

Съдът не приема и тезата на защитата, че наказанието е прекалено тежко, като отбелязва, че са отчетени психичното състояние на подсъдимата, чистото ѝ съдебно минало и положителните характеристични данни, но срещу тях стоят изключително тежки обстоятелства.

Сред тях са:

смъртта на две малолетни деца от едно семейство, множеството удари с нож, извършването на престъплението в домашна среда и високата обществена опасност на деянието.

В същото време ВКС не приема доводите, че убийството е било извършено по особено мъчителен начин, тъй като експертизата сочи, че и двете деца са изгубили съзнание в рамките на секунди до около минута след началото на нападението.

Върховните съдии обаче изтъкват, че Апелативният съд не е отчел в достатъчна степен безпомощността на жертвите, както и факта, че децата, макар и за кратко, са възприемали нападението и убийството на своя брат или сестра.

В решението се посочва:

„Налагането на наказание под законовия минимум води до изкривяване на принципа на справедливостта и до несъразмерност между тежестта на престъплението и наказателната репресия.“

Според ВКС минималното наказание от 15 години лишаване от свобода не може да се приеме за прекомерно тежко при подобно престъпление.