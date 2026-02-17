ВМС на Иран стреля ракети по време на учения в Ормузкия проток

Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР, част от въоръжените сили на Иран) изстреля ракети като част от учения в Ормузкия проток, съобщи информационната агенция ISNA.

В понеделник военноморските сили на КСИР започнаха учение, озаглавено „Интелигентен контрол на Ормузкия проток“. Учението ще тества готовността на подразделенията на КСИР и ще отработи бойни сценарии срещу заплахи за сигурността в Ормузкия проток.

„Ракети от вътрешните и крайбрежните територии на страната, както и от иранските острови в Персийския залив, поразиха целите си в Ормузкия проток“, се казва в изявлението.

Ученията на КСИР се провеждат на фона на неотдавнашното обявяване на плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп за разполагане на втора група самолетоносачи от ВМС на САЩ в региона. Междувременно двете страни продължават да поддържат дипломатически отношения и се стремят да постигнат споразумение.