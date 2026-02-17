НА ЖИВО
      вторник, 17.02.26
          ВСУ поразиха руски хеликоптер Ка-27 в Крим

          17 февруари 2026 | 13:55
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават усилията си за намаляване на бойния потенциал на руската армия. В понеделник е бил ударен многоцелеви морски хеликоптер Ка-27, според публикация във Facebook на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна.

          „В нощта на 17 февруари, близо до село Камишли (временно окупирана територия на Автономна република Крим), украинските сили удариха вражески многоцелеви морски хеликоптер Ка-27“, се казва в изявлението.

          Освен това, на 16 февруари 2026 г. са били ударени три руски центъра за управление на безпилотни летателни апарати:

          близо до Гуляйполе (Запорожка област);

          близо до Анатолиевка (Курска област, Руска федерация);

          близо до Затишие (Запорожка област).

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия нанесе масиран удар по обекти от ВПК и енергетиката на Украйна

          Министерството на отбраната на Русия отбеляза, че всички предвидени цели са били успешно поразени.
          Война

          Главният редактор на военното списание „Ахмат“ загина на фронта в Украйна

          По-рано заместник-командирът на "Ахмат“ беше убит при удар на украински FPV дрон в Харковска област.
          Война

          NYP: Русия понася колосални загуби след загубата на Starlink

          Активността на руското звено за дронове „Рубикон“ рязко е намаляла, откакто бяха наложени ограниченията.
