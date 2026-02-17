ВСУ поразиха руски хеликоптер Ка-27 в Крим

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават усилията си за намаляване на бойния потенциал на руската армия. В понеделник е бил ударен многоцелеви морски хеликоптер Ка-27, според публикация във Facebook на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна.

„В нощта на 17 февруари, близо до село Камишли (временно окупирана територия на Автономна република Крим), украинските сили удариха вражески многоцелеви морски хеликоптер Ка-27“, се казва в изявлението.

Освен това, на 16 февруари 2026 г. са били ударени три руски центъра за управление на безпилотни летателни апарати:

близо до Гуляйполе (Запорожка област);

близо до Анатолиевка (Курска област, Руска федерация);

близо до Затишие (Запорожка област).