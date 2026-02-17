През годините украинските войски са превърнали Авдеевка в укрепен район с минни полета. Това заяви Денис Пушилин, ръководител на руските власти в Донецк, по случай годишнината от превземането на града от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава ТАСС.

- Реклама -

„Точно преди две години руската армия освободи Авдеевка. През годините на окупация ВСУ превърнаха града в укрепен район с непрекъснати минни полета, подземни тунели и укрепления. Именно оттам врагът варварски обстрелваше Донецк, Макеевка и Ясиновата“, написа Пушилин.

Според него три региона – Ханти-Мансийският и Ямало-Ненецкият автономни окръзи, както и Челябинска област – в момента помагат за възстановяването на мира в града.

Авдеевка, разположена близо до Донецк, е едно от най-укрепените селища от ВСУ от 2014 г. Градът е превзет окончателно от руската групировката „Център“ на 17 февруари 2024 г. Боевете за града продължиха няколко месеца.