Вучич раздаде най-високите ордени на Сърбия, сред отличените – двама австрийци и фигури, предизвикали остри реакции

По повод националния празник на Сърбия – „Сретение“, отбелязван на 16 февруари – сръбският президент Александър Вучич връчи най-високите държавни отличия на избрани личности, сред които и двама австрийци. Церемонията беше излъчена на живо в праймтайма на държавната телевизия и премина с официална тържественост – с хорово изпълнение, духовници на първите редове и видео с изкуствен интелект, възхваляващо сръбската държавност.

- Реклама -

Президентът връчи Ордена на сръбското знаме и Ордена „Звезда Караджорджевa“, които по правило се присъждат за патриотизъм, смелост или особени заслуги към страната. Списъкът на отличените обаче отново предизвика дискусии в публичното пространство.

Отличия за представители на FPÖ

Сред наградените тази година са Максимилиан Краус, ръководител на парламентарната група на Австрийската партия на свободата (FPÖ) във Виена, и Михаел Такач, директор на Федералната полиция на Австрия. И двамата получиха Орден на сръбското знаме, втора степен.

В официалното съобщение се посочва, че Краус е допринесъл за „по-доброто разбиране и насърчаването на приятелските отношения между Сърбия и Австрия“. Той заяви, че партията му поддържа „уважителен и конструктивен диалог“ със сръбската общност във Виена.

„Австрийците и сърбите споделят дългогодишна обща ценностна система и обединяваща християнска основа“, коментира Краус.

Такач бе отличен заради ангажимента си към „укрепването на мирното сътрудничество между Сърбия и Австрия“.

Награждаването на представители на FPÖ не е изолиран случай. Миналата година отличен беше и Харолд Вилимски, ръководител на делегацията на партията в Европейския парламент, който получи орден първа степен. Това предизвика критики от сръбската опозиция. Представителят на партията SSP Борко Стефанович тогава определи отличието като „позор за Сърбия“.

Противоречиви фигури сред наградените

Сред по-рано отличените австрийци е и писателят Петер Хандке, носител на Нобелова награда за литература, известен с про-сръбските си позиции по време на разпадането на Югославия. През 2021 г. той получи Орден „Звезда Караджорджевa“, първа степен.

Тази година най-високото отличие беше връчено и на унгарския министър на културата Ханко Балаш, който е обект на критики в собствената си страна заради политиките си към малцинствата. Отличен беше и китайски бизнесмен за инвестиции в сръбската икономика.

Сред носителите на ордени е и бащата на жена, загинала при трагедията в Нови Сад през ноември 2024 г., когато при срутване на навес на жп гарата загинаха 16 души.

Награди на фона на продължаващи протести

Срутването на покрива на гарата на 1 ноември 2024 г. доведе до масови протести в Сърбия, при които граждани обвиниха корупцията, небрежността и липсата на контрол за трагедията. Това, което започна като мълчаливо бдение, прерасна в продължителни демонстрации срещу управлението на Вучич.

Студенти окупираха университети и организираха блокади, а стотици хиляди излязоха по улиците на Белград и други градове с искания за прозрачност, политическа отговорност и нови избори.

На този фон връчването на държавните отличия отново поставя въпроса дали ордените се използват единствено като признание за заслуги или и като инструмент за политически сигнал и международно позициониране на сръбското ръководство.