Украинските ВВС заявиха, че украински пилоти извършват бойни полети на самолети F-16 и че съобщенията за пилоти от САЩ и Нидерландия са просто слухове. Това заяви Юрий Игнат, началник на комуникациите на командването на ВВС на Украйна, цитиран от УНИАН.

Според него съобщенията за чуждестранни пилоти, участващи в бойни полети, са съмнителни и идват от източник със съмнителна репутация.

„Вчера вечерта френското издание Intelligence Online публикува статия, в която се твърди, че в Украйна е създадена тайна ескадрила F-16, съставена от украински, американски и холандски пилоти, която сега работи за защита на въздушното пространство на Киев. По-конкретно, ветерани са сваляли руски крилати ракети и дронове… А Том Круз е бил лидер на ескадрилата“, пошегува се той.

Игнат припомни, че украинските пилоти, летящи със западни самолети, за пореден път са демонстрирали своята ефективност и професионализъм при свалянето на руски крилати ракети и дронове.

„Тази сутрин те бяха отговорни за по-голямата част от крилатите ракети. Беше обаче полезно да се наблюдава и реакцията на руснаците; те все още упорито отказват да повярват в успеха на украинските пилоти и развитието на авиационния компонент на ВВС“, добави говорителят.

Според него някои украински мозъчни тръстове, по-специално Фондация „Демократични инициативи“, отбелязват, че материалите на изданието периодично включват наративи, благоприятстващи Русия:

„Критиците посочват публикации с манипулативни прогнози, твърдящи за „неизбежното поражение на Украйна“ или невъзможността за победа. Това би могло да се използва за влияние върху западното обществено мнение. Освен това, тъй като изданието е специализирано във „влиятелни лица“ от разузнавателната общност, то би могло да се превърне в платформа за информационни операции от различни разузнавателни агенции, включително“.