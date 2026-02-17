WSJ: Украйна използва технология от времената н Френската революция за удари по Русия

Военна технология, датираща от Френската революция – балоните с горещ въздух – все по-често се завръща на съвременното бойно поле. Според The ​​Wall Street Journal, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) успешно ги използват за удари дълбоко в Русия, както и за разузнаване, транспорт и като примамки.

- Реклама -

Балоните с горещ въздух могат да провеждат разузнаване и транспортиране на полезни товари. Те са практически неоткриваеми на радара и се носят високо над мрежите за радиоелектронна борба, която деактивира други летателни апарати. Те могат също така да носят оръжия, включително дронове камикадзе, на хиляди километри, за да поразяват отдалечени цели.

„Киев, лишен от финансиране и достъп до достатъчно съвременни оръжия, се е обърнал към балоните с горещ въздух като евтин резервен вариант с асиметрично предимство под формата на локални вятърни течения“, отбелязва изданието.

Балони за удар на далечни разстояния

Според източници, Украйна е започнала да използва балони малко след руската инвазия, за да хвърля бомби или гранати и да тормози руската отбрана, като превозва товари, които са се появявали на радара като изтребители. През 2024 г. Украйна започна да използва балони, често от американски доставчици, като система за доставка на малки камикадзе оръжия, които летят автономно до точна цел.

Според източници, запознати със ситуацията, тази комбинация от операции е осигурила възможност за нанасяне на удари дълбоко в руска територия – по нефтени находища и рафинерии, корабни терминали и железопътни линии – и отслабване на руската икономика:

„Миналата година украинските сили използваха балони, за да атакуват руски нефтени рафинерии, както и Москва и Рязан. Според източници, балони са били използвани и за доставка на дронове за атака до Москва през декември“.

Благоприятни метеорологични условия

Балоните зависят от вятъра. В Украйна преобладаващите ветрове духат на изток, което означава, че балоните естествено се носят към Русия.

Операторите казват, че комбинацията от изкуствен интелект и по-точни данни за прогнозата за времето им е позволила да поразяват отдалечени цели с по-голяма прецизност. Балоните се издигат и спускат с помощта на вентилационни отвори или витла, за да намерят благоприятни въздушни течения. Андрю Еванс, директор по стратегията и трансформацията в Разузнавателния корпус на армията на САЩ, отбеляза, че свалянето на балон, който струва само няколкостотин долара, може да струва на противника милиони долари.

Съвременни технологии

Днешните балони за голяма височина могат да се сгъват до размера на раница, оборудвани са с леки камери и други сензори и се захранват от слънцето с помощта на материали, абсорбиращи слънчевата енергия, или малки слънчеви панели. Те могат автономно да регулират курса си, а операторите могат да изпълняват актуализации на софтуера, за да променят мисията на балона.

Planetfall, компания със седалище във Великобритания и Германия, е разработила атакуващи дронове, които се пускат от балоните ѝ на височина от 19 мили, където ниските температури и разреденият въздух биха повредили сериозно конвенционалните дронове. След като бъдат пуснати, дроновете могат да поразяват целите си почти вертикално, което прави практически невъзможно прихващането им. Допълнително предимство е липсата на радиовръзка или топлинна сигнатура на двигателя, които биха могли да ги издадат, според основателя на компанията Виктор Фрайхер фон Зюскинд. Компанията има договори за научноизследователска и развойна дейност с британските въоръжени сили, а Украйна вече използва нейните системи.