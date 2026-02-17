Земеделците в Сърбия готвят ескалация след провалени преговори с властите

Преговорите между протестиращите земеделци в Сърбия и Министерството на земеделието приключиха без резултат, след като според производителите не е било направено конкретно предложение от страна на правителството.

Телевизия N1 съобщи, че фермерите са обявили намерение да радикализират протестните действия, без да уточняват конкретните стъпки. Очаква се мобилизиране на по-голям брой земеделци и техника, както и разширяване на блокадите на различни места в страната.

Жители на шест села в района на Чачак блокираха пътя Чачак–Кралево в село Слатина в знак на солидарност с млекопроизводителите, които от 11 февруари затварят Ибарската магистрала при Мърчаевци в Западна Сърбия. Около 100 трактора спряха движението, което доведе до образуването на дълги колони от камиони и автомобили.

Протестът е провокиран от влошаващото се финансово положение на производителите на мляко и месо. Организаторите настояват държавата спешно да спре вноса на селскостопански продукти и да изкупи натрупаните излишъци в държавния резерв, за да стабилизира пазара.

Сред основните искания са:

– защита на вътрешния пазар на мляко и месо;

– въвеждане на квоти за внос;

– строг контрол на качеството и произхода на млечните продукти на границата;

– възстановяване на изкупните цени до предишните нива;

– гарантиран изкуп от всеки производител.

„До момента не сме получили отговор от правителството“, заявяват протестиращите.

Седем дни преди началото на блокадите земеделците организираха символичен протест, при който изляха четири тона мляко на пътя в знак на недоволство.

На 11 февруари Министерството на земеделието обяви, че е предприело редица мерки за запазване и укрепване на вътрешното производство на мляко и за осигуряване на стабилни условия за животновъдите. От ведомството подчертаха, че спадът в изкупните цени, натрупаните излишъци и растящите производствени разходи са общо предизвикателство за производителите в повечето европейски държави.

Към момента протестите продължават, а напрежението между фермерите и властите се задълбочава.