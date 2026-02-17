Земеделците в Сърбия готвят ескалация след провалени преговори с властите

Преговорите между протестиращите земеделци в Сърбия и Министерството на земеделието приключиха без резултат, след като според производителите не е било направено конкретно предложение от страна на правителството.
Телевизия N1 съобщи, че фермерите са обявили намерение да радикализират протестните действия, без да уточняват конкретните стъпки. Очаква се мобилизиране на по-голям брой земеделци и техника, както и разширяване на блокадите на различни места в страната.
Жители на шест села в района на Чачак блокираха пътя Чачак–Кралево в село Слатина в знак на солидарност с млекопроизводителите, които от 11 февруари затварят Ибарската магистрала при Мърчаевци в Западна Сърбия. Около 100 трактора спряха движението, което доведе до образуването на дълги колони от камиони и автомобили.
Протестът е провокиран от влошаващото се финансово положение на производителите на мляко и месо. Организаторите настояват държавата спешно да спре вноса на селскостопански продукти и да изкупи натрупаните излишъци в държавния резерв, за да стабилизира пазара.
Сред основните искания са:
– защита на вътрешния пазар на мляко и месо;
– въвеждане на квоти за внос;
– строг контрол на качеството и произхода на млечните продукти на границата;
– възстановяване на изкупните цени до предишните нива;
– гарантиран изкуп от всеки производител.
Седем дни преди началото на блокадите земеделците организираха символичен протест, при който изляха четири тона мляко на пътя в знак на недоволство.
На 11 февруари Министерството на земеделието обяви, че е предприело редица мерки за запазване и укрепване на вътрешното производство на мляко и за осигуряване на стабилни условия за животновъдите. От ведомството подчертаха, че спадът в изкупните цени, натрупаните излишъци и растящите производствени разходи са общо предизвикателство за производителите в повечето европейски държави.
Към момента протестите продължават, а напрежението между фермерите и властите се задълбочава.