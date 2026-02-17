Жител на с. Българи разказа за Калушев, виждал е жена и дете в къщата

„Не съм се срещал с него. Само бегло съм ги виждал, когато минават с колите.“ Това заяви пред БНТ Киро Стоянов, жител на село Българи, където Ивайло Калушев е имал къща и е извършвал ремонтни дейности дни преди трагедията на „Петрохан”.

- Реклама -

Стоянов твърди, че колите са високопроходими, високооборудвани.

Той не знаел какво се е случвало в имота.

„Не се показваха. Само веднъж съм виждал една жена и момченце – на 10-12 години, но отдалеч“, сподели той.

„Не съм забелязвал нищо, което да ми е говорило за будизъм“, обърна внимание още Стоянов.

По неофициална информация са извършени претърсвания за документи и други доказателства, търсен е DVR-а – устройството, което съхранява записите от видеокамерите.

Доста видеокамери има по имота, но дали е открито устройството и дали се пазят някакви записи – не става ясно.