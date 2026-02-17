НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:00 Още преди 2 години: АКФ е натискал МВР да не проверява Калушев (ДОКУМЕНТИ)14:17 „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба13:53 ИЗВЪНРЕДНО: Стрелба по офис на „Величие“ в София? (ВИДЕО)13:17 Кметове се събраха в Бистрица след палежа на дома на Самуил Попов11:19 Панчугов: Нито едно служебно правителство не е успяло да се държи като независимо и обективно10:47 От последните минути: Стана ясно кога Гюров връща мандата на Йотова10:29 Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ10:06 Денков за „Петрохан“: Цинична атака, която цели да прикрие отговорността на службите
          НачалоБългарияКрими

          „Животът ми е в опасност“: Проговори най-близкият съсед на Калушев в село Българи

          Дамян е разпознал голяма част от хората около Калушев, които са му показани на снимки от разследващите

          17 февруари 2026 | 15:25 400
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Все още не е ясно какви доказателства са открити в къщата на Ивайло Калушев в странджанското село Българи.

          - Реклама -
            
            

          Къщата беше претърсена вчера от криминалисти.

          Пред БНТ говори мъжът, който с часове беше разпитван от полицията, тъй като живее най-близо до имота, използван от организацията на Калушев и е имал пряк контакт с обитателите на къщата.

          Дамян все още не желае да споделя какво знае за пребиваването на организацията на Калушев само на метри от дома му.

          Той е изплашен от разпитите на полицията и всичко, което излиза по случая „Петрохан“.

          Животът ми е в опасност“, твърди той.

          На въпрос какво го притеснява, той обясни: „Какво съм видял тук, какво съм таковал. Тези, които са свързани с таковата, един по един се преселват в по-добрия свят“.

          Дамян е разпознал голяма част от хората около Калушев, които са му показани на снимки от разследващите. В имота не е виждал само Дечо Илиев.

          „Всички ги разпознавам, как да не ги знам. Откакто направиха къщата, аз съм работил тук колко години в тази къща. Какво като няма никой сега? Ще дойдат, ще ми запалят колата, ще ме утрепят, ще ми запалят къщата и ще кажат….“.

          Когато Калушев става собственик на двуетажната къща в село Българи през 2022 г., не остава незабелязан от съседите, които често виждали високооборудвани автомобили да спират пред имота. Съседи казват, че повечето посетители били възрастни хора, но са забелязвали и деца.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украйна не е успяла да свали нито една балистична ракета в хода на руската атака, но обяви пълен успех срещу крилатите ракети

          Христо Иванов -
          Иначе представянето на украинските ВВС и други подразделения, участвали в отразяването на руската атака, е било "доста добро".
          Инциденти

          МОН след самоубийството на 18-годишния Билгин: Откриване на дисциплинарни производства спрямо учителите, за които са установени тежки нарушения

          Росица Николаева -
          Материалите от МОН са предадени на прокуратурата
          Правосъдие

          Още преди 2 години: АКФ е натискал МВР да не проверява Калушев (ДОКУМЕНТИ)

          Никола Павлов -
          Става дума за заявление за достъп до обществена информация, изпратено на 16 август 2024 г.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions