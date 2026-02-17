„Животът ми е в опасност“: Проговори най-близкият съсед на Калушев в село Българи

Все още не е ясно какви доказателства са открити в къщата на Ивайло Калушев в странджанското село Българи.

Къщата беше претърсена вчера от криминалисти.

Пред БНТ говори мъжът, който с часове беше разпитван от полицията, тъй като живее най-близо до имота, използван от организацията на Калушев и е имал пряк контакт с обитателите на къщата.

Дамян все още не желае да споделя какво знае за пребиваването на организацията на Калушев само на метри от дома му.

Той е изплашен от разпитите на полицията и всичко, което излиза по случая „Петрохан“.

„Животът ми е в опасност“, твърди той.

На въпрос какво го притеснява, той обясни: „Какво съм видял тук, какво съм таковал. Тези, които са свързани с таковата, един по един се преселват в по-добрия свят“.

Дамян е разпознал голяма част от хората около Калушев, които са му показани на снимки от разследващите. В имота не е виждал само Дечо Илиев.

„Всички ги разпознавам, как да не ги знам. Откакто направиха къщата, аз съм работил тук колко години в тази къща. Какво като няма никой сега? Ще дойдат, ще ми запалят колата, ще ме утрепят, ще ми запалят къщата и ще кажат….“.

Когато Калушев става собственик на двуетажната къща в село Българи през 2022 г., не остава незабелязан от съседите, които често виждали високооборудвани автомобили да спират пред имота. Съседи казват, че повечето посетители били възрастни хора, но са забелязвали и деца.